https://ria.ru/20250801/podmoskove-2032832631.html

Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 4,5 тыс человек

Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 4,5 тыс человек - РИА Новости, 01.08.2025

Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 4,5 тыс человек

Свыше 4,5 тысячи человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья семьи с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:31:00+03:00

2025-08-01T14:31:00+03:00

2025-08-01T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свыше 4,5 тысячи человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья семьи с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В учреждение обращаются люди, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности естественным путем. Пациенты могут получить консультацию акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога, уролога-андролога и других специалистов. Помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. "В настоящий момент в Подмосковье работает семь центров репродуктивного здоровья семьи. В одном месте супруги, планирующие беременность, могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи – проконсультироваться со специалистами, пройти диагностику и лечение. С начала года медицинскую помощь в центрах репродуктивного здоровья семьи получили более 4,5 тысячи жителей региона", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице. Записаться в учреждение можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".

https://ria.ru/20250801/yarmarki-2032809050.html

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московская область (подмосковье)