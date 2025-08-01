https://ria.ru/20250801/peskov-2032768528.html

Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле

Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2025

Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:26:00+03:00

2025-08-01T09:26:00+03:00

2025-08-01T09:26:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент в отпуск в августе. На просьбу уточнить, будет ли у Путина несколько свободных дней, он отметил, что "пару выходных иногда случается". "Но и то, полноценных выходных просто физически быть не может", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20250727/simonjan-2031800307.html

https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика