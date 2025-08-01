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Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле
Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2025
Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:26:00+03:00
2025-08-01T09:26:00+03:00
2025-08-01T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент в отпуск в августе. На просьбу уточнить, будет ли у Путина несколько свободных дней, он отметил, что "пару выходных иногда случается". "Но и то, полноценных выходных просто физически быть не может", - добавил пресс-секретарь президента.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин никогда официально не уходит в отпуск, заявили в Кремле
Песков: Путин никогда официально не уходит в отпуск