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Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
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12:56 01.08.2025
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Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ
Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ
Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы, пишут "Ведомости". "При этом, как рассказал один из собеседников "Ведомостей", в первую очередь... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:56:00+03:00
2025-08-01T12:56:00+03:00
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россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы, пишут "Ведомости". "При этом, как рассказал один из собеседников "Ведомостей", в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для части организаций будет предложен альтернативный вариант, позволяющий переехать лишь части компании при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.В конце 2024 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявлял, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России.
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москва, россия, владимир путин, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, Политика
Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ

"Ведомости": около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкСотрудница за компьютером
Сотрудница за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы, пишут "Ведомости".

"При этом, как рассказал один из собеседников "Ведомостей", в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что для части организаций будет предложен альтернативный вариант, позволяющий переехать лишь части компании при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.
В конце 2024 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявлял, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России.
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