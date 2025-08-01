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Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ

Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

Около 170 госкомпаний могут переехать в регионы из Москвы, пишут СМИ

Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы, пишут "Ведомости". "При этом, как рассказал один из собеседников "Ведомостей", в первую очередь... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:56:00+03:00

2025-08-01T12:56:00+03:00

2025-08-01T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы, пишут "Ведомости". "При этом, как рассказал один из собеседников "Ведомостей", в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для части организаций будет предложен альтернативный вариант, позволяющий переехать лишь части компании при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.В конце 2024 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявлял, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России.

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москва, россия, владимир путин, политика