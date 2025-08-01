https://ria.ru/20250801/ovchinskiy-2032797817.html

Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс

Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс - РИА Новости, 01.08.2025

Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс

Многофункциональный комплекс более чем на 60 тысяч квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:55:00+03:00

2025-08-01T11:55:00+03:00

2025-08-01T11:58:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА 1 авг - РИА Новости. Многофункциональный комплекс более чем на 60 тысяч квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что в настоящее время на объекте идут монолитные работы на уровне 13-этажа."Бизнес-центр расширит деловую инфраструктуру в районе и создаст благоприятную среду для развития бизнеса. Его корпус высотой 26 этажей общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров будет включать разнообразные рабочие пространства, в том числе многоуровневые офисы с панорамным остеклением. В нем предусмотрены коворкинг, кафе и лаундж-зоны", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.Кроме того, он подчеркнул, что на нижних этажах комплекса будут торговые площади, в том числе супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также трехуровневая парковка, рассчитанная на 200 машино-мест.Завершить строительство бизнес-центра планируется в 2026 году, подчеркнул Овчинский.

https://ria.ru/20250729/ovchinskiy-2032082150.html

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