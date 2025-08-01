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Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс - РИА Новости, 01.08.2025
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11:55 01.08.2025 (обновлено: 11:58 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ovchinskiy-2032797817.html
Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс
Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс - РИА Новости, 01.08.2025
Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс
Многофункциональный комплекс более чем на 60 тысяч квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:55:00+03:00
2025-08-01T11:58:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА 1 авг - РИА Новости. Многофункциональный комплекс более чем на 60 тысяч квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что в настоящее время на объекте идут монолитные работы на уровне 13-этажа."Бизнес-центр расширит деловую инфраструктуру в районе и создаст благоприятную среду для развития бизнеса. Его корпус высотой 26 этажей общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров будет включать разнообразные рабочие пространства, в том числе многоуровневые офисы с панорамным остеклением. В нем предусмотрены коворкинг, кафе и лаундж-зоны", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.Кроме того, он подчеркнул, что на нижних этажах комплекса будут торговые площади, в том числе супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также трехуровневая парковка, рассчитанная на 200 машино-мест.Завершить строительство бизнес-центра планируется в 2026 году, подчеркнул Овчинский.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс

Овчинский: на востоке Москвы возводят многофункциональный комплекс

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА 1 авг - РИА Новости. Многофункциональный комплекс более чем на 60 тысяч квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что в настоящее время на объекте идут монолитные работы на уровне 13-этажа.
"Бизнес-центр расширит деловую инфраструктуру в районе и создаст благоприятную среду для развития бизнеса. Его корпус высотой 26 этажей общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров будет включать разнообразные рабочие пространства, в том числе многоуровневые офисы с панорамным остеклением. В нем предусмотрены коворкинг, кафе и лаундж-зоны", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.
Кроме того, он подчеркнул, что на нижних этажах комплекса будут торговые площади, в том числе супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также трехуровневая парковка, рассчитанная на 200 машино-мест.
Завершить строительство бизнес-центра планируется в 2026 году, подчеркнул Овчинский.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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