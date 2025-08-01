Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/otpusk-2032739565.html
В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет
В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет - РИА Новости, 01.08.2025
В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет
Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет, но есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:18:00+03:00
2025-08-01T01:18:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет, но есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, работающим инвалидам, пенсионерам по возрасту, ветеранам боевых действий и родителям детей-инвалидов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет. Он официально называется отпуском без сохранения заработной платы, или неоплачиваемым отпуском, или без содержания. Разрешать ли такой отпуск, и на какой срок, зависит от двух факторов: входит ли сотрудник в категории, которым нельзя отказать в свободных днях, и по какой причине нужен отпуск", - сказала Стенякина. По ее словам, есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, сюда относятся работающие инвалиды, пенсионеры по возрасту, ветераны боевых действий и войны, родители детей-инвалидов. "О последней категории хочу добавить отдельно. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, являющимися инвалидами первой группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней", - добавила депутат. Кроме того, Стенякина пояснила, что указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям, и перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. Она уточнила, что неоплачиваемый отпуск можно попросить в любое время, для него нет графика. "Для того, чтобы оформить отпуск за свой счет, нужно заявление сотрудника и приказ работодателя. Кстати, если сотрудник обязан уйти в отпуск, а ему отказывают, можно получить штраф: для должностных лиц, ИП и малых предприятий — от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей", - добавила политик. Отдельно Стенякина обратила внимания на недавние изменения в трудовом законодательстве, связанные с предоставлением отпуска за свой счет. "Принятые поправки изменили порядок назначения отпуска за свой счёт и добавили работникам ещё 35 дней. Президент внес изменения в ТК РФ по отпускам за свой счёт. Коррективы внесены Федеральным законом от 7 апреля 2025 №64-ФЗ О внесении изменений в статью 128 Трудового кодекса", - рассказала депутат. Теперь, по ее данным, близкие родственники военнослужащих и других силовиков, получивших ранения или серьезные заболевания при исполнении обязанностей, смогут брать до 35 дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за ними, а также отпуск за свой счет на то время, пока боец проходит реабилитацию общим сроком до 5 недель. "Для этого нужно будет представить медицинское заключение. Такое право распространяется на родителей, супругов и детей пострадавших военных, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов. Также закон уточняет, что в случае гибели военнослужащего или его смерти от последствий ранения, его близкие смогут взять до 14 дней неоплачиваемого отпуска", - подытожила Стенякина.
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032251326.html
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html
https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет

В отпуске за свой счет нельзя отказать инвалидам, ветеранам, пенсионерам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет, но есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, работающим инвалидам, пенсионерам по возрасту, ветеранам боевых действий и родителям детей-инвалидов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
"Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет. Он официально называется отпуском без сохранения заработной платы, или неоплачиваемым отпуском, или без содержания. Разрешать ли такой отпуск, и на какой срок, зависит от двух факторов: входит ли сотрудник в категории, которым нельзя отказать в свободных днях, и по какой причине нужен отпуск", - сказала Стенякина.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка
30 июля, 01:10
По ее словам, есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, сюда относятся работающие инвалиды, пенсионеры по возрасту, ветераны боевых действий и войны, родители детей-инвалидов.
"О последней категории хочу добавить отдельно. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, являющимися инвалидами первой группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней", - добавила депутат.
Кроме того, Стенякина пояснила, что указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям, и перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
Она уточнила, что неоплачиваемый отпуск можно попросить в любое время, для него нет графика.
Работа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Раскрыто, когда работнику могут отказать в отпуске
22 мая, 02:15
"Для того, чтобы оформить отпуск за свой счет, нужно заявление сотрудника и приказ работодателя. Кстати, если сотрудник обязан уйти в отпуск, а ему отказывают, можно получить штраф: для должностных лиц, ИП и малых предприятий — от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей", - добавила политик.
Отдельно Стенякина обратила внимания на недавние изменения в трудовом законодательстве, связанные с предоставлением отпуска за свой счет.
"Принятые поправки изменили порядок назначения отпуска за свой счёт и добавили работникам ещё 35 дней. Президент внес изменения в ТК РФ по отпускам за свой счёт. Коррективы внесены Федеральным законом от 7 апреля 2025 №64-ФЗ О внесении изменений в статью 128 Трудового кодекса", - рассказала депутат.
Теперь, по ее данным, близкие родственники военнослужащих и других силовиков, получивших ранения или серьезные заболевания при исполнении обязанностей, смогут брать до 35 дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за ними, а также отпуск за свой счет на то время, пока боец проходит реабилитацию общим сроком до 5 недель.
"Для этого нужно будет представить медицинское заключение. Такое право распространяется на родителей, супругов и детей пострадавших военных, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов. Также закон уточняет, что в случае гибели военнослужащего или его смерти от последствий ранения, его близкие смогут взять до 14 дней неоплачиваемого отпуска", - подытожила Стенякина.
Молодые люди наслаждаются закатом на море - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске
8 июля, 07:27
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала