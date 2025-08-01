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Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону - РИА Новости, 01.08.2025
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12:27 01.08.2025
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Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону
Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону - РИА Новости, 01.08.2025
Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 80% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:27:00+03:00
2025-08-01T12:27:00+03:00
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 80% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание, ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено свыше 6,7 тысячи таких объектов, что составляет более 80% от общего плана", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы завершены в том числе на 4801 объекте образования, 1243 - здравоохранения, 366 - культуры и 221 - спорта. "В городе продолжаются масштабные мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, в ходе которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону

Более 80% московских соцобъектов подготовили к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной
Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 80% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание, ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено свыше 6,7 тысячи таких объектов, что составляет более 80% от общего плана", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы завершены в том числе на 4801 объекте образования, 1243 - здравоохранения, 366 - культуры и 221 - спорта.
"В городе продолжаются масштабные мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, в ходе которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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