https://ria.ru/20250801/otoplenie-2032803384.html

Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону

Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону - РИА Новости, 01.08.2025

Более 80% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 80% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:27:00+03:00

2025-08-01T12:27:00+03:00

2025-08-01T12:27:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 80% социальных объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание, ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено свыше 6,7 тысячи таких объектов, что составляет более 80% от общего плана", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы завершены в том числе на 4801 объекте образования, 1243 - здравоохранения, 366 - культуры и 221 - спорта. "В городе продолжаются масштабные мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, в ходе которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

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москва, петр бирюков