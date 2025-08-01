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Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак - РИА Новости, 01.08.2025
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02:54 01.08.2025 (обновлено: 03:20 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/onkologiya-2032744319.html
Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак
Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак - РИА Новости, 01.08.2025
Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак
Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:54:00+03:00
2025-08-01T03:20:00+03:00
здоровье - общество
россия
андрей каприн
онкология
рак
общество
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.Он уточнил, что термин "заболеваемость" обозначает общее число новых пациентов, попавших в онкологическую статистику за год."Важно отметить, что этот показатель женщин среди впервые выявленных случаев будет чуть больше, чем у мужчин", — рассказал Каприн.Медик пояснил, что такое различие связано, среди прочего, с большей обращаемостью женщин за медицинской помощью в рамках диспансеризации и скрининговых программ.
https://ria.ru/20250731/rak-2032489813.html
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здоровье - общество, россия, андрей каприн, онкология, рак, общество
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Онкология, Рак, Общество
Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак

Онколог Каприн: у женщин чаще выявляют рак, чем у мужчин

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Он уточнил, что термин "заболеваемость" обозначает общее число новых пациентов, попавших в онкологическую статистику за год.
«
"Важно отметить, что этот показатель женщин среди впервые выявленных случаев будет чуть больше, чем у мужчин", — рассказал Каприн.
Медик пояснил, что такое различие связано, среди прочего, с большей обращаемостью женщин за медицинской помощью в рамках диспансеризации и скрининговых программ.
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