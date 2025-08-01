https://ria.ru/20250801/onkologiya-2032744319.html

Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак

Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак - РИА Новости, 01.08.2025

Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак

Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:54:00+03:00

2025-08-01T02:54:00+03:00

2025-08-01T03:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.Он уточнил, что термин "заболеваемость" обозначает общее число новых пациентов, попавших в онкологическую статистику за год."Важно отметить, что этот показатель женщин среди впервые выявленных случаев будет чуть больше, чем у мужчин", — рассказал Каприн.Медик пояснил, что такое различие связано, среди прочего, с большей обращаемостью женщин за медицинской помощью в рамках диспансеризации и скрининговых программ.

https://ria.ru/20250731/rak-2032489813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, андрей каприн, онкология, рак, общество