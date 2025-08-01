https://ria.ru/20250801/ogon-2032876642.html
В Челябинске потушили открытый огонь на складе
В Челябинске потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 01.08.2025
В Челябинске потушили открытый огонь на складе
Открытый огонь в здании склада в Челябинске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:48:00+03:00
2025-08-01T16:48:00+03:00
2025-08-01T16:48:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Открытый огонь в здании склада в Челябинске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение на пожаре в складском здании ликвидировано", - говорится в сообщении.
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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Челябинске потушили открытый огонь на складе
Открытый огонь в здании склада в Челябинске полностью ликвидирован