https://ria.ru/20250801/ogon-2032876642.html

В Челябинске потушили открытый огонь на складе

В Челябинске потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 01.08.2025

В Челябинске потушили открытый огонь на складе

Открытый огонь в здании склада в Челябинске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:48:00+03:00

2025-08-01T16:48:00+03:00

2025-08-01T16:48:00+03:00

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Открытый огонь в здании склада в Челябинске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение на пожаре в складском здании ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250801/sk-2032781543.html

челябинск

россия

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2025

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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия