https://ria.ru/20250801/obuchenie-2032798757.html

В Госдуме разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах

В Госдуме разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах - РИА Новости, 01.08.2025

В Госдуме разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах

Законопроект о платном обучении детей иностранцев в школах вне зависимости от возраста и класса разрабатывается в Госдуме, заявил председатель думского комитета РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:02:00+03:00

2025-08-01T12:02:00+03:00

2025-08-01T21:20:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Законопроект о платном обучении детей иностранцев в школах вне зависимости от возраста и класса разрабатывается в Госдуме, заявил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму", — написал он в своем Telegram-канале. Политик отметил, что количество попыток тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя. "Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, — пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе", — добавил Нилов.

https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование