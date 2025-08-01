https://ria.ru/20250801/obstrely-2032738403.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.08.2025

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:48:00+03:00

2025-08-01T00:48:00+03:00

2025-08-01T00:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... 22 вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 22 боеприпаса. По данным управления, в результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения. За предыдущие сутки фактов вооруженных атак со стороны украинских войск зафиксировано не было.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия