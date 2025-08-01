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Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.08.2025
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:48:00+03:00
2025-08-01T00:48:00+03:00
2025-08-01T00:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... 22 вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 22 боеприпаса. По данным управления, в результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения. За предыдущие сутки фактов вооруженных атак со стороны украинских войск зафиксировано не было.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили 22 боеприпаса по территории ДНР за сутки