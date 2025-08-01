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Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2025
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14:29 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/oborot-2032832189.html
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2025
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии
Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:29:00+03:00
2025-08-01T14:29:00+03:00
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белоруссия
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин. "У нас уже свыше 50 миллиардов оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение, проектов много, еще и в очень важных перспективных областях", - сказал Путин журналистам. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
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россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии

Путин: торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 млрд долларов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин=
Владимир Путин= - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас уже свыше 50 миллиардов оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение, проектов много, еще и в очень важных перспективных областях", - сказал Путин журналистам.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
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