https://ria.ru/20250801/naemniki-2032747673.html

Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном

Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном - РИА Новости, 01.08.2025

Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном

Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:55:00+03:00

2025-08-01T03:55:00+03:00

2025-08-01T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку", — рассказал собеседник агентства.Что известно о провальной операции ВСУ

https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , днепр (река), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность