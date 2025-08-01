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Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 01.08.2025 (обновлено: 04:48 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/naemniki-2032747673.html
Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном
Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном - РИА Новости, 01.08.2025
Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном
Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:55:00+03:00
2025-08-01T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку", — рассказал собеседник агентства.Что известно о провальной операции ВСУ
https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html
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херсонская область , днепр (река), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном

Британские наемники пытались высадиться на Тендровскую косу, но были отброшены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку", — рассказал собеседник агентства.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Боец рассказал о наемниках ВСУ, удерживавших Малиевку
29 июля, 05:07

Что известно о провальной операции ВСУ

  • В ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырех катеров.
  • Противник понес ощутимые потери.
  • Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли мощный удар.
  • Как сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Киев вынашивает идеи масштабного десанта у побережья региона.
  • Активность противника зафиксировали и в районе Кинбурнской косы.
  • По мнению губернатора, Киеву это нужно для создания "громкой картинки без какой-либо пользы".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)РоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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