Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном
Британские наемники пытались высадиться на Тендровскую косу, но были отброшены
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку", — рассказал собеседник агентства.
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Что известно о провальной операции ВСУ
- В ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырех катеров.
- Противник понес ощутимые потери.
- Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли мощный удар.
- Как сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Киев вынашивает идеи масштабного десанта у побережья региона.
- Активность противника зафиксировали и в районе Кинбурнской косы.
- По мнению губернатора, Киеву это нужно для создания "громкой картинки без какой-либо пользы".
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