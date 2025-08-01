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Субъекты МСП привлекли свыше 440 млрд рублей с помощью инструментов НГС
Субъекты МСП привлекли свыше 440 млрд рублей с помощью инструментов НГС - РИА Новости, 01.08.2025
Субъекты МСП привлекли свыше 440 млрд рублей с помощью инструментов НГС
Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2025 года более 440 миллиардов рублей с помощью финансовых инструментов участников Национальной гарантийной... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2025 года более 440 миллиардов рублей с помощью финансовых инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая является оператором системы.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 5 миллиардов рублей."Инструменты Национальной гарантийной системы позволяют развивать малый и средний бизнес, обеспечивая ему доступ к заемному финансированию. По линии Корпорации МСП предприниматели за первые шесть месяцев смогли привлечь более 264 миллиардов рублей, еще порядка 190 миллиардов они получили через региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что использование различных инструментов позволяет бизнесу привлекать ресурсы как в краткосрочной перспективе для обеспечения своей работы, так и на длительный срок для реализации инвестпроектов.Среди отраслей экономики наибольший объем финансирования при помощи участников НГС привлекли предприятия из сфер инфраструктурного строительства (148 миллиардов рублей), обрабатывающих производств (68,4 миллиарда рублей), научно-технической деятельности (47,3 миллиарда рублей), транспортировки и хранения (18,5 миллиарда рублей), сельского хозяйства (15,5 миллиарда рублей), ИТ (9,6 миллиарда рублей), гостиниц и общепита (6,7 миллиарда рублей)."Как и по итогам прошлого года, в первом полугодии 2025 года продолжается рост объема привлеченных средств МСП, осуществляющих научно-техническую деятельность. За первые шесть месяцев такие компании получили более чем в три раза больше финансирования, чем за аналогичный период в прошлом году. Также в топе сфер по объемам заключенных договоров остаются предприятия обрабатывающей промышленности и информационных технологий. Фактически каждый третий рубль господдержки пришелся на МСП из отраслей науки, обработки и ИТ – наиболее значимых сфер экономики предложения, активно участвующих в создании и производстве решений для обеспечения технологического суверенитета", – сообщил Исаевич.Наибольший прирост по объему привлеченного финансирования пришелся на малые и средние предприятия возрастом от 1 до 3 лет. За первые шесть месяцев 2025 года такие субъекты МСП получили 60,2 миллиарда рублей."По нашей оценке, бизнес в возрасте двух лет имеет наибольшую “смертность”. Поэтому важно именно в этот период обеспечить предпринимателям доступ к эффективным финансовым инструментам, чтобы помочь остаться на рынке и дать импульс и возможности для развития. За шесть месяцев 2025 года объем заключенных договоров в рамках НГС у МСП от 1 до 3 лет вырос почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2024 года", – добавил глава Корпорации.Среди регионов лидерами по привлечению финансирования при помощи участников Национальной гарантийной системы в первом полугодии 2025 года помимо предпринимателей из Москвы (77 миллиардов рублей), Санкт-Петербурга (42,4 миллиарда рублей) и Московской области (17,8 миллиарда рублей) стали Краснодарский край и Ленинградская область (по 11,3 миллиарда рублей). Наибольший прирост зафиксирован в Астраханской, Ленинградской и Липецкой областях.В Национальную гарантийную систему наряду с Корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. Благодаря финансовым инструментам предприниматели могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств. Работа ведется в рамках профильного федерального проекта, входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Субъекты МСП привлекли свыше 440 млрд рублей с помощью инструментов НГС
МСБ привлек свыше 440 млрд рублей за первое полугодие c помощью инструментов НГС
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2025 года более 440 миллиардов рублей с помощью финансовых инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая является оператором системы.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 5 миллиардов рублей.
"Инструменты Национальной гарантийной системы позволяют развивать малый и средний бизнес, обеспечивая ему доступ к заемному финансированию. По линии Корпорации МСП предприниматели за первые шесть месяцев смогли привлечь более 264 миллиардов рублей, еще порядка 190 миллиардов они получили через региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что использование различных инструментов позволяет бизнесу привлекать ресурсы как в краткосрочной перспективе для обеспечения своей работы, так и на длительный срок для реализации инвестпроектов.
Среди отраслей экономики наибольший объем финансирования при помощи участников НГС привлекли предприятия из сфер инфраструктурного строительства (148 миллиардов рублей), обрабатывающих производств (68,4 миллиарда рублей), научно-технической деятельности (47,3 миллиарда рублей), транспортировки и хранения (18,5 миллиарда рублей), сельского хозяйства (15,5 миллиарда рублей), ИТ (9,6 миллиарда рублей), гостиниц и общепита (6,7 миллиарда рублей).
"Как и по итогам прошлого года, в первом полугодии 2025 года продолжается рост объема привлеченных средств МСП, осуществляющих научно-техническую деятельность. За первые шесть месяцев такие компании получили более чем в три раза больше финансирования, чем за аналогичный период в прошлом году. Также в топе сфер по объемам заключенных договоров остаются предприятия обрабатывающей промышленности и информационных технологий. Фактически каждый третий рубль господдержки пришелся на МСП из отраслей науки, обработки и ИТ – наиболее значимых сфер экономики предложения, активно участвующих в создании и производстве решений для обеспечения технологического суверенитета", – сообщил Исаевич.
Наибольший прирост по объему привлеченного финансирования пришелся на малые и средние предприятия возрастом от 1 до 3 лет. За первые шесть месяцев 2025 года такие субъекты МСП получили 60,2 миллиарда рублей.
"По нашей оценке, бизнес в возрасте двух лет имеет наибольшую “смертность”. Поэтому важно именно в этот период обеспечить предпринимателям доступ к эффективным финансовым инструментам, чтобы помочь остаться на рынке и дать импульс и возможности для развития. За шесть месяцев 2025 года объем заключенных договоров в рамках НГС у МСП от 1 до 3 лет вырос почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2024 года", – добавил глава Корпорации.
Среди регионов лидерами по привлечению финансирования при помощи участников Национальной гарантийной системы в первом полугодии 2025 года помимо предпринимателей из Москвы (77 миллиардов рублей), Санкт-Петербурга (42,4 миллиарда рублей) и Московской области (17,8 миллиарда рублей) стали Краснодарский край и Ленинградская область (по 11,3 миллиарда рублей). Наибольший прирост зафиксирован в Астраханской, Ленинградской и Липецкой областях.
В Национальную гарантийную систему наряду с Корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. Благодаря финансовым инструментам предприниматели могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств. Работа ведется в рамках профильного федерального проекта, входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".