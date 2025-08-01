Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:29 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/mostransavto-2032803540.html
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок - РИА Новости, 01.08.2025
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок
Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:29:00+03:00
2025-08-01T12:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396919_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_e1f94a380924a2ec1636fae1a828c9ad.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Наибольшее число операций оплаты пришлось на социальные карты — около 18,5 миллиона. На втором месте по популярности оказались банковские карты — свыше 14 миллионов трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" использовались для оплаты проезда более 7,5 миллиона раз. Самым популярным маршрутом стал № 368, следующий от станции МЦД Долгопрудная до Москвы, метро Ховрино, — с показателем более 340 тысяч поездок. Больше всего операций за минувший месяц совершили пассажиры МАП №10 города Королев — свыше 5,4 миллиона. Востребованными также оказались маршруты МАП №11 города Балашиха с показателем в 4,6 миллиона и МАП №5 города Подольск с результатом в 4 миллиона оплат.
https://ria.ru/20250731/podmoskove-2032593132.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396919_8:0:595:440_1920x0_80_0_0_114759a44000f609493f10663da90a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Мострансавто
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок

Пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 40 миллионов поездок в июле 2025 года

© Фото : МОСТРАНСАВТОАвтобус "Мострансавто"
Автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : МОСТРАНСАВТО
Автобус "Мострансавто". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Наибольшее число операций оплаты пришлось на социальные карты — около 18,5 миллиона. На втором месте по популярности оказались банковские карты — свыше 14 миллионов трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" использовались для оплаты проезда более 7,5 миллиона раз.
Самым популярным маршрутом стал № 368, следующий от станции МЦД Долгопрудная до Москвы, метро Ховрино, — с показателем более 340 тысяч поездок. Больше всего операций за минувший месяц совершили пассажиры МАП №10 города Королев — свыше 5,4 миллиона. Востребованными также оказались маршруты МАП №11 города Балашиха с показателем в 4,6 миллиона и МАП №5 города Подольск с результатом в 4 миллиона оплат.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Более 850 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области
31 июля, 14:19
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваМострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала