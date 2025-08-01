https://ria.ru/20250801/mostransavto-2032803540.html

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок - РИА Новости, 01.08.2025

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок

Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:29:00+03:00

2025-08-01T12:29:00+03:00

2025-08-01T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Наибольшее число операций оплаты пришлось на социальные карты — около 18,5 миллиона. На втором месте по популярности оказались банковские карты — свыше 14 миллионов трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" использовались для оплаты проезда более 7,5 миллиона раз. Самым популярным маршрутом стал № 368, следующий от станции МЦД Долгопрудная до Москвы, метро Ховрино, — с показателем более 340 тысяч поездок. Больше всего операций за минувший месяц совершили пассажиры МАП №10 города Королев — свыше 5,4 миллиона. Востребованными также оказались маршруты МАП №11 города Балашиха с показателем в 4,6 миллиона и МАП №5 города Подольск с результатом в 4 миллиона оплат.

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московская область (подмосковье), москва, мострансавто