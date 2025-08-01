https://ria.ru/20250801/mostransavto-2032803540.html
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок - РИА Новости, 01.08.2025
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок
Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:29:00+03:00
2025-08-01T12:29:00+03:00
2025-08-01T12:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396919_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_e1f94a380924a2ec1636fae1a828c9ad.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Наибольшее число операций оплаты пришлось на социальные карты — около 18,5 миллиона. На втором месте по популярности оказались банковские карты — свыше 14 миллионов трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" использовались для оплаты проезда более 7,5 миллиона раз. Самым популярным маршрутом стал № 368, следующий от станции МЦД Долгопрудная до Москвы, метро Ховрино, — с показателем более 340 тысяч поездок. Больше всего операций за минувший месяц совершили пассажиры МАП №10 города Королев — свыше 5,4 миллиона. Востребованными также оказались маршруты МАП №11 города Балашиха с показателем в 4,6 миллиона и МАП №5 города Подольск с результатом в 4 миллиона оплат.
https://ria.ru/20250731/podmoskove-2032593132.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396919_8:0:595:440_1920x0_80_0_0_114759a44000f609493f10663da90a8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Мострансавто
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40 миллионов поездок
Пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 40 миллионов поездок в июле 2025 года
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 40 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" в июле 2025 года, это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Наибольшее число операций оплаты пришлось на социальные карты — около 18,5 миллиона. На втором месте по популярности оказались банковские карты — свыше 14 миллионов трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" использовались для оплаты проезда более 7,5 миллиона раз.
Самым популярным маршрутом стал № 368, следующий от станции МЦД Долгопрудная до Москвы, метро Ховрино, — с показателем более 340 тысяч поездок. Больше всего операций за минувший месяц совершили пассажиры МАП №10 города Королев — свыше 5,4 миллиона. Востребованными также оказались маршруты МАП №11 города Балашиха с показателем в 4,6 миллиона и МАП №5 города Подольск с результатом в 4 миллиона оплат.