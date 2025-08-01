https://ria.ru/20250801/moskva-2032782589.html

В Москве направили в суд первое дело о дропперстве

В Москве направили в суд первое дело о дропперстве - РИА Новости, 01.08.2025

В Москве направили в суд первое дело о дропперстве

В Москве прокуратура направила в суд первое уголовное дело о дропперстве, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:05:00+03:00

2025-08-01T11:05:00+03:00

2025-08-01T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве прокуратура направила в суд первое уголовное дело о дропперстве, сообщило надзорное ведомство."Прокуратура Северного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении так называемого дроппера — женщины, передавшей данные своего банковского счета мошенникам. <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.О возбуждении первого уголовного дела по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса России в МВД заявили 24 июля. Как установило следствие, женщина по указанию мошенников зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, открыла в банке счет с дистанционным обслуживанием и указала там паспортные данные, телефон и адрес электронной почты. Затем она передала логин и пароль неустановленным лицам. Злоумышленники пользовались счетом, чтобы переводить туда деньги, полученные преступным путем. Всего они перечислили более десяти миллионов рублей. При этом обвиняемая оформила услугу самоинкассации и пересылала им банковские СМС с кодами подтверждения. Обвинение ей предъявили по части части четвертой статьи 187 ("Неправомерный оборот средств платежей, то есть осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и его интересах такого лица"), уточнили в прокуратуре.Обвиняемая полностью признала вину и рассказала, что за открытие счета ей обещали заплатить 25 тысяч рублей, из них она получила пять тысяч. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

https://ria.ru/20250526/droppery-2019071971.html

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происшествия, россия, москва