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В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами - РИА Новости, 01.08.2025
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11:30 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/mishustin--2032792188.html
В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами
В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами - РИА Новости, 01.08.2025
В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы о синхронизации федеральных и региональных мер поддержки по обеспечению льготников лекарствами РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:30:00+03:00
2025-08-01T11:30:00+03:00
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы о синхронизации федеральных и региональных мер поддержки по обеспечению льготников лекарствами и медизделиями, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения касаются также демографической политики, помощи семьям с детьми, поддержки участников специальной военной операции и других вопросов. "К 1 ноября Минздраву и Минфину предстоит проработать инициативы Совета Федерации о синхронизации мер поддержки по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания на федеральном и региональном уровнях", - сообщили в пресс-службе. Также Минфину совместно с Минтруда поручено до 1 октября 2025 года рассмотреть вопрос о том, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе участие центров реабилитации, подведомственных Социальному фонду России, в оказании услуг участникам специальной военной операции.
https://ria.ru/20250730/lekarstva-2032258734.html
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами

Мишустин поручил продумать синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы о синхронизации федеральных и региональных мер поддержки по обеспечению льготников лекарствами и медизделиями, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения касаются также демографической политики, помощи семьям с детьми, поддержки участников специальной военной операции и других вопросов.
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"К 1 ноября Минздраву и Минфину предстоит проработать инициативы Совета Федерации о синхронизации мер поддержки по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания на федеральном и региональном уровнях", - сообщили в пресс-службе.
Также Минфину совместно с Минтруда поручено до 1 октября 2025 года рассмотреть вопрос о том, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе участие центров реабилитации, подведомственных Социальному фонду России, в оказании услуг участникам специальной военной операции.
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РоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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