https://ria.ru/20250801/mishustin--2032792188.html

В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами

В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами - РИА Новости, 01.08.2025

В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы о синхронизации федеральных и региональных мер поддержки по обеспечению льготников лекарствами РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:30:00+03:00

2025-08-01T11:30:00+03:00

2025-08-01T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы о синхронизации федеральных и региональных мер поддержки по обеспечению льготников лекарствами и медизделиями, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения касаются также демографической политики, помощи семьям с детьми, поддержки участников специальной военной операции и других вопросов. "К 1 ноября Минздраву и Минфину предстоит проработать инициативы Совета Федерации о синхронизации мер поддержки по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания на федеральном и региональном уровнях", - сообщили в пресс-службе. Также Минфину совместно с Минтруда поручено до 1 октября 2025 года рассмотреть вопрос о том, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе участие центров реабилитации, подведомственных Социальному фонду России, в оказании услуг участникам специальной военной операции.

https://ria.ru/20250730/lekarstva-2032258734.html

https://ria.ru/20250723/putin-2030894719.html

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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество