Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 01.08.2025 (обновлено: 13:37 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ministr-2032808199.html
СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде
СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде - РИА Новости, 01.08.2025
СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде
Спецрокуратура по делам оргпреступности и полиция Сербии задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент Сербии Александр... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:55:00+03:00
2025-08-01T13:37:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981427484_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_f201e559ae42c6386110dd33a015ca7c.jpg
БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Спецрокуратура по делам оргпреступности и полиция Сербии задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент Сербии Александр Вучич созвал на 2 августа Совет национальной безопасности, передает портал издания "Вечере новости" со ссылкой на источник.В пятницу исполняется девять месяцев от обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек и в стране начались массовые протесты. Бывшие министр строительства и инфраструктуры, имевшие отношение к проекту реконструкции, Томислав Момирович и Горан Весич в конце 2024 года подали в отставку. "Бывший министр Томислав Момирович утром задержан, снова выдано предписание задержать бывшего министра Горана Весича, хотя он и так является обвиняемым по делу", - передает массовое проправительственное издание. Действия Специальной прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "Вечерне новости" назвали вслед за проправительственным изданием Informer "попыткой госпереворота по приказу европейцев". "Президент Александр Вучич на завтра срочно созвал заседание Совета национальной безопасности, в 12.00 (13.00 мск)", - передает портал издания, также со ссылкой на источник. Ни администрация президента, ни спецпрокуратура пока не выступили с официальным сообщением.
https://ria.ru/20250319/serbiya-2005985425.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981427484_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_1cacabfd3da0e392efa28a12e92bf87a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде

Вучич созвал срочное заседание Совбеза после задержания экс-министра Момировича

© AP Photo / Interior Ministry of SerbiaСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Interior Ministry of Serbia
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Спецрокуратура по делам оргпреступности и полиция Сербии задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент Сербии Александр Вучич созвал на 2 августа Совет национальной безопасности, передает портал издания "Вечере новости" со ссылкой на источник.
В пятницу исполняется девять месяцев от обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек и в стране начались массовые протесты. Бывшие министр строительства и инфраструктуры, имевшие отношение к проекту реконструкции, Томислав Момирович и Горан Весич в конце 2024 года подали в отставку.
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Парламент Сербии принял отставку премьера после трагедии в Нови-Саде
19 марта, 14:53
"Бывший министр Томислав Момирович утром задержан, снова выдано предписание задержать бывшего министра Горана Весича, хотя он и так является обвиняемым по делу", - передает массовое проправительственное издание.
Действия Специальной прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "Вечерне новости" назвали вслед за проправительственным изданием Informer "попыткой госпереворота по приказу европейцев".
"Президент Александр Вучич на завтра срочно созвал заседание Совета национальной безопасности, в 12.00 (13.00 мск)", - передает портал издания, также со ссылкой на источник.
Ни администрация президента, ни спецпрокуратура пока не выступили с официальным сообщением.
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде провели минуту молчания в память о жертвах в Нови-Саде
15 марта, 15:10
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала