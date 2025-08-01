СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде
Вучич созвал срочное заседание Совбеза после задержания экс-министра Момировича
© AP Photo / Interior Ministry of SerbiaСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
© AP Photo / Interior Ministry of Serbia
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Спецрокуратура по делам оргпреступности и полиция Сербии задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент Сербии Александр Вучич созвал на 2 августа Совет национальной безопасности, передает портал издания "Вечере новости" со ссылкой на источник.
В пятницу исполняется девять месяцев от обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек и в стране начались массовые протесты. Бывшие министр строительства и инфраструктуры, имевшие отношение к проекту реконструкции, Томислав Момирович и Горан Весич в конце 2024 года подали в отставку.
"Бывший министр Томислав Момирович утром задержан, снова выдано предписание задержать бывшего министра Горана Весича, хотя он и так является обвиняемым по делу", - передает массовое проправительственное издание.
Действия Специальной прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "Вечерне новости" назвали вслед за проправительственным изданием Informer "попыткой госпереворота по приказу европейцев".
"Президент Александр Вучич на завтра срочно созвал заседание Совета национальной безопасности, в 12.00 (13.00 мск)", - передает портал издания, также со ссылкой на источник.
Ни администрация президента, ни спецпрокуратура пока не выступили с официальным сообщением.