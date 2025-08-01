https://ria.ru/20250801/ministr-2032808199.html

СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде

СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде - РИА Новости, 01.08.2025

СМИ: в Сербии задержали экс-министра, обвиняемого в трагедии в Нови-Саде

Спецрокуратура по делам оргпреступности и полиция Сербии задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент Сербии Александр... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:55:00+03:00

2025-08-01T12:55:00+03:00

2025-08-01T13:37:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Спецрокуратура по делам оргпреступности и полиция Сербии задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент Сербии Александр Вучич созвал на 2 августа Совет национальной безопасности, передает портал издания "Вечере новости" со ссылкой на источник.В пятницу исполняется девять месяцев от обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек и в стране начались массовые протесты. Бывшие министр строительства и инфраструктуры, имевшие отношение к проекту реконструкции, Томислав Момирович и Горан Весич в конце 2024 года подали в отставку. "Бывший министр Томислав Момирович утром задержан, снова выдано предписание задержать бывшего министра Горана Весича, хотя он и так является обвиняемым по делу", - передает массовое проправительственное издание. Действия Специальной прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "Вечерне новости" назвали вслед за проправительственным изданием Informer "попыткой госпереворота по приказу европейцев". "Президент Александр Вучич на завтра срочно созвал заседание Совета национальной безопасности, в 12.00 (13.00 мск)", - передает портал издания, также со ссылкой на источник. Ни администрация президента, ни спецпрокуратура пока не выступили с официальным сообщением.

https://ria.ru/20250319/serbiya-2005985425.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html

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в мире, сербия, александр вучич