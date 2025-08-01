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В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 01.08.2025
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21:20 01.08.2025 (обновлено: 22:35 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/minfin-2032917513.html
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 01.08.2025
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений
Денежные средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России поступят на счета граждан до сентября 2025 года, сейчас... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:20:00+03:00
2025-08-01T22:35:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Денежные средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России поступят на счета граждан до сентября 2025 года, сейчас ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета, сообщает Минфин РФ. "Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года", - говорится в материалах на сайте министерства. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений

Минфин рассказал о выделении средств на софинансирование ПДС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Денежные средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России поступят на счета граждан до сентября 2025 года, сейчас ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета, сообщает Минфин РФ.
"Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года", - говорится в материалах на сайте министерства.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год.
Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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