https://ria.ru/20250801/minfin-2032917513.html
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 01.08.2025
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений
Денежные средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России поступят на счета граждан до сентября 2025 года, сейчас... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:20:00+03:00
2025-08-01T21:20:00+03:00
2025-08-01T22:35:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Денежные средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России поступят на счета граждан до сентября 2025 года, сейчас ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета, сообщает Минфин РФ. "Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года", - говорится в материалах на сайте министерства. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
https://ria.ru/20250316/vychet-1987707140.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о программе долгосрочных сбережений
Минфин рассказал о выделении средств на софинансирование ПДС