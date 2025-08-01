https://ria.ru/20250801/mesta-2032781049.html
Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО
Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО - РИА Новости, 01.08.2025
Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО
Осуществление проекта делового центра "Ликова" по программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Внуково Новомосковского административного... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:00:00+03:00
2025-08-01T11:00:00+03:00
2025-08-01T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032780655_0:32:1962:1136_1920x0_80_0_0_2772bba2a90adab3da898ad63ca5bbd4.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Осуществление проекта делового центра "Ликова" по программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Внуково Новомосковского административного округа позволит создать 6 тысяч рабочих мест, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что это позволит укрепить деловой потенциал округа."Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии современной деловой инфраструктуры и формировании сбалансированной городской среды. Благодаря таким проектам жители столицы получают возможность работать ближе к дому, а экономика города — дополнительный импульс к росту. Один из таких проектов — деловой центр "Ликова" площадью 53,5 тысячи квадратных метров, который реализуется районе Внуково", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.Проект предполагает переменную этажность — от шести до восьми уровней. Скоро установят демонстрационный макет фасадной облицовки, позволяющий оценить композиционные и технологические решения объекта. Проект реализует инвестиционная группа "Абсолют".В сооружении будут находится четыре входные группы и технологичные рабочие пространства, подземная парковка на 266 машиномест, а также наземная — на 254 автомобиля.Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы Сергей Кузнецов отметил, что архитектура данного построения напоминает сегодняшние дата-центры. Черные ламели, которые придают объекту брутальности, будут регулировать интенсивность солнечного света внутри офисов. Нижние этаже наоборот получаются светлыми благодаря крупным витражным стеклам. Это создает ощущение легкости и позволит успешно интегрировать хайтековское здание в городскую среду.Программа стимулирования создания мест приложения труда осуществляется с 2020 года и распространяется практически на все районы Москвы. Инвесторы вложатся в свыше 230 объектов площадью свыше 6 миллионов квадратных метров.Они включают новые промышленные компании, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 2,2 триллиона рублей, что создаст свыше 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.
https://ria.ru/20250731/liksutov-2032527985.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032780655_0:0:1872:1404_1920x0_80_0_0_78d057e67b96b5e3d2f1888d921fc7bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО
Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО во Внуково
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Осуществление проекта делового центра "Ликова" по программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Внуково Новомосковского административного округа позволит создать 6 тысяч рабочих мест, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что это позволит укрепить деловой потенциал округа.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии современной деловой инфраструктуры и формировании сбалансированной городской среды. Благодаря таким проектам жители столицы получают возможность работать ближе к дому, а экономика города — дополнительный импульс к росту. Один из таких проектов — деловой центр "Ликова" площадью 53,5 тысячи квадратных метров, который реализуется районе Внуково", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.
Проект предполагает переменную этажность — от шести до восьми уровней. Скоро установят демонстрационный макет фасадной облицовки, позволяющий оценить композиционные и технологические решения объекта. Проект реализует инвестиционная группа "Абсолют".
В сооружении будут находится четыре входные группы и технологичные рабочие пространства, подземная парковка на 266 машиномест, а также наземная — на 254 автомобиля.
Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы Сергей Кузнецов отметил, что архитектура данного построения напоминает сегодняшние дата-центры. Черные ламели, которые придают объекту брутальности, будут регулировать интенсивность солнечного света внутри офисов. Нижние этаже наоборот получаются светлыми благодаря крупным витражным стеклам. Это создает ощущение легкости и позволит успешно интегрировать хайтековское здание в городскую среду.
Программа стимулирования создания мест приложения труда осуществляется с 2020 года и распространяется практически на все районы Москвы. Инвесторы вложатся в свыше 230 объектов площадью свыше 6 миллионов квадратных метров.
Они включают новые промышленные компании, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 2,2 триллиона рублей, что создаст свыше 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.