https://ria.ru/20250801/mesta-2032781049.html

Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО

Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО - РИА Новости, 01.08.2025

Шесть тысяч рабочих мест создадут в деловом центре "Ликова" в ТиНАО

Осуществление проекта делового центра "Ликова" по программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Внуково Новомосковского административного... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:00:00+03:00

2025-08-01T11:00:00+03:00

2025-08-01T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032780655_0:32:1962:1136_1920x0_80_0_0_2772bba2a90adab3da898ad63ca5bbd4.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Осуществление проекта делового центра "Ликова" по программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Внуково Новомосковского административного округа позволит создать 6 тысяч рабочих мест, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что это позволит укрепить деловой потенциал округа."Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии современной деловой инфраструктуры и формировании сбалансированной городской среды. Благодаря таким проектам жители столицы получают возможность работать ближе к дому, а экономика города — дополнительный импульс к росту. Один из таких проектов — деловой центр "Ликова" площадью 53,5 тысячи квадратных метров, который реализуется районе Внуково", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.Проект предполагает переменную этажность — от шести до восьми уровней. Скоро установят демонстрационный макет фасадной облицовки, позволяющий оценить композиционные и технологические решения объекта. Проект реализует инвестиционная группа "Абсолют".В сооружении будут находится четыре входные группы и технологичные рабочие пространства, подземная парковка на 266 машиномест, а также наземная — на 254 автомобиля.Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы Сергей Кузнецов отметил, что архитектура данного построения напоминает сегодняшние дата-центры. Черные ламели, которые придают объекту брутальности, будут регулировать интенсивность солнечного света внутри офисов. Нижние этаже наоборот получаются светлыми благодаря крупным витражным стеклам. Это создает ощущение легкости и позволит успешно интегрировать хайтековское здание в городскую среду.Программа стимулирования создания мест приложения труда осуществляется с 2020 года и распространяется практически на все районы Москвы. Инвесторы вложатся в свыше 230 объектов площадью свыше 6 миллионов квадратных метров.Они включают новые промышленные компании, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 2,2 триллиона рублей, что создаст свыше 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.

https://ria.ru/20250731/liksutov-2032527985.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов