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Триумфальная роль обернулась проклятием: трагедия звезды "Гардемаринов"

Триумфальная роль обернулась проклятием: трагедия звезды "Гардемаринов" - РИА Новости, 01.08.2025

Триумфальная роль обернулась проклятием: трагедия звезды "Гардемаринов"

Одна роль принесла ей всесоюзную славу, но стала проклятием на всю жизнь. Нежная Софья из "Гардемаринов" влюбила в себя миллионы зрителей, а ее исполнительница... РИА Новости, 01.08.2025

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2025-08-01T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Одна роль принесла ей всесоюзную славу, но стала проклятием на всю жизнь. Нежная Софья из "Гардемаринов" влюбила в себя миллионы зрителей, а ее исполнительница так и осталась заложницей этого образа. Почему после звездного часа карьера Ольги Машной покатилась под откос? Кто заставил ее почувствовать себя "падшей женщиной" и какую цену она заплатила за единственную настоящую любовь?Побег из семейного адаОльга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде в семье простых рабочих — отца-штукатура и матери-маляра. Детство в коммунальной квартире превратилось в кошмар из-за пьющего отца и холодной матери, которая душу не чаяла в младшей дочери Галине."У меня часто не было желания возвращаться домой, где я не чувствовала себя в безопасности", — вспоминала актриса.В 11 лет отчаявшаяся девочка сама пришла на "Ленфильм" и попросила дать ей хоть какую-нибудь роль. Конечно, ее тогда никто не воспринял всерьез. Но через год судьба улыбнулась — ассистент режиссера Эмилия Бельская случайно заметила Ольгу на улице и пригласила на пробы к фильму "Первые радости".Так началась не только кинокарьера, но и новая жизнь. В 15 лет Ольга собрала вещи и ушла из дома навсегда."Я просто пришла к маме и сказала, что ухожу. Я не была любимой дочкой, я трудно ей досталась... Мне казалось, что от меня отказались", — призналась Машная.Родители даже не попытались ее остановить. Девочка переехала к Эмилии Бельской, которая стала для нее "второй матерью" и крестной мамой в кинематографе.Звездный путь и первая любовьПод опекой Бельской Ольга окончила школу и поступила во ВГИК. Уже в восьмидесятых она активно снималась — "Никудышная", "Все наоборот", "Слезы капали", "Васа". Настоящую известность принес фильм "Пацаны", где она встретила свою судьбу.Валерий Приемыхов был старше на 21 год. За ним тянулась слава неисправимого ловеласа, а Ольге было всего 16, когда они познакомились. Взаимная симпатия вспыхнула через три года на съемках, когда девочка превратилась в девушку."На Мосфильме шептались, что Валерий просто нашел себе очередную молодую актрису, с которой захотел развлечься, а потом бросить", — вспоминала Машная.Но страсть оказалась сильнее сплетен. Они поженились очень скромно — Ольгу нарядили в комиссионном магазине, а Валерию костюм одолжил приятель."Падшая женщина"Первая близость стала для юной актрисы настоящим потрясением. Большая разница в возрасте, постоянные слухи о ветрености Валерия, собственная неопытность — все это обрушилось Ольгу."На утро, после первой ночи, я чувствовала себя падшей женщиной", — призналась она спустя годы в программе "Судьба человека".Но страсть между ними была такой сильной, что невозможно было противостоять. Первое время они жили очень счастливо, несмотря на злые языки и косые взгляды коллег.Однако семейное благополучие оказалось хрупким. Приемыхов патологически ревновал молодую жену, но при этом сам не стремился хранить верность. Ольга была готова простить ему измены, но не могла смириться с категорическим нежеланием иметь детей."Валерий говорил, что я еще молодая, впереди самые лучшие роли. Слава, популярность. Разве готовы мы поменять это на коляски и пеленки?" — вспоминала актриса.Трагедия на съемочной площадкеВ 1984 году Ольга забеременела и узнала о своем положении во время съемок фильма "Милый, дорогой, любимый, единственный". Она была на седьмом небе от счастья, но радость оказалась недолгой.Съемки проходили зимой в Петербурге при высокой влажности, пронизывающем ветре и холоде. По сценарию Ольга должна была играть девушку, которая крадет ребенка из коляски для шантажа. Для беременной актрисы это стало дополнительным эмоциональным ударом.Организм не выдержал нагрузки — произошел выкидыш. Начались серьезные осложнения, но Машная героически доработала до конца.Потеря долгожданного ребенка стала началом конца брака. К тому же Приемыхов не только не поддержал жену в трагедии, но и усилил ревность — теперь он ревновал не только к людям, но и к работе.Развод и второй шансПосле развода с Приемыховым жизнь Ольги кардинально изменилась. В 1987 году она получила роль Софьи в "Гардемаринах, вперед" и проснулась знаменитой. Но личного счастья слава не принесла — актриса ночевала у друзей, не имея собственного жилья."Он не был запойным алкоголиком, но любил пригубить лишнюю рюмку. А у меня уже был негативный опыт с отцом", — объясняла Машная причины развода.В 1991 году она вышла замуж во второй раз — за певчего церковного хора Алексея Тарасова. В июне 1992 года родился долгожданный сын Дмитрий, но семейного счастья и это не принесло."Я вышла замуж во второй раз главным образом ради того, чтобы родить ребенка", — честно призналась актриса.Вскоре после рождения сына Алексей уехал работать по контракту в Германию, и семья фактически распалась. Ольга осталась одна с младенцем на руках.Проклятие одной ролиПосле триумфа "Гардемаринов" карьера Машной парадоксально пошла на спад. Режиссеры видели в ней только лирическую актрису с огромными чувственными глазами, а она мечтала о комедийных ролях."Я всегда считала себя характерной актрисой и хотела получить комедийные роли, но меня видели только белокурой Софьей", — сетовала она.Предложения поступали, но либо проходные, либо в откровенно слабых проектах. Пришлось заниматься озвучкой сериалов и антрепризной деятельностью, чтобы прокормить семью.В девяностые Машная практически не снималась, восстанавливаясь после рождения сына, воспитывая ребенка в одиночку.Смерть единственной любвиНесмотря на развод, Ольга и Валерий не потеряли связь. Их отношения стали дружескими и профессиональными — Приемыхов занялся режиссурой и даже пригласил бывшую жену в свой фильм."Я испытывала настоящее искреннее чувство только один раз. Это был Валерий", — признавалась Машная.В 1999 году пришла страшная новость — у Приемыхова диагностировали рак мозга. Болезнь развивалась стремительно, и в 2000 году он скончался в возрасте 56 лет.Смерть единственной любви стала сокрушительным ударом для Ольги. Она заметно располнела от переживаний, что еще больше сократило и без того скудные предложения ролей.Жизнь продолжаетсяПостепенно актриса вернулась к съемкам. Она играла в фильмах и сериалах: "Под полярной звездой", "Дневник доктора Зайцевой", "Склифосовский", "Практика", "Большое небо" и многих других.Сейчас Ольге 61 год. Она продолжает активно сниматься, играет в театре и участвует в новых проектах. В 2020 и 2023 годах снова вернулась к съемках в новых "Гардемаринах", доказав, что время ей только к лицу.За плечами — десятки ролей в кино и сериалах, взрослый сын и богатый жизненный опыт. А роль Софьи по-прежнему остается одной из самых любимых у зрителей разных поколений.

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ленинград, санкт-петербург