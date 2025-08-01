Триумфальная роль обернулась проклятием: трагедия звезды "Гардемаринов"
© Мосфильм (1987) Ольга Машная в фильме "Гардемарины, вперед!"
© Мосфильм (1987)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Одна роль принесла ей всесоюзную славу, но стала проклятием на всю жизнь. Нежная Софья из "Гардемаринов" влюбила в себя миллионы зрителей, а ее исполнительница так и осталась заложницей этого образа. Почему после звездного часа карьера Ольги Машной покатилась под откос? Кто заставил ее почувствовать себя "падшей женщиной" и какую цену она заплатила за единственную настоящую любовь?
Побег из семейного ада
Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде в семье простых рабочих — отца-штукатура и матери-маляра. Детство в коммунальной квартире превратилось в кошмар из-за пьющего отца и холодной матери, которая душу не чаяла в младшей дочери Галине.
"У меня часто не было желания возвращаться домой, где я не чувствовала себя в безопасности", — вспоминала актриса.
© Ленфильм (1978) Ольга Машная в фильме "Первые радости"
© Ленфильм (1978)
Ольга Машная в фильме "Первые радости"
В 11 лет отчаявшаяся девочка сама пришла на "Ленфильм" и попросила дать ей хоть какую-нибудь роль. Конечно, ее тогда никто не воспринял всерьез. Но через год судьба улыбнулась — ассистент режиссера Эмилия Бельская случайно заметила Ольгу на улице и пригласила на пробы к фильму "Первые радости".
Так началась не только кинокарьера, но и новая жизнь. В 15 лет Ольга собрала вещи и ушла из дома навсегда.
"Я просто пришла к маме и сказала, что ухожу. Я не была любимой дочкой, я трудно ей досталась... Мне казалось, что от меня отказались", — призналась Машная.
Родители даже не попытались ее остановить. Девочка переехала к Эмилии Бельской, которая стала для нее "второй матерью" и крестной мамой в кинематографе.
Звездный путь и первая любовь
Под опекой Бельской Ольга окончила школу и поступила во ВГИК. Уже в восьмидесятых она активно снималась — "Никудышная", "Все наоборот", "Слезы капали", "Васа". Настоящую известность принес фильм "Пацаны", где она встретила свою судьбу.
Валерий Приемыхов был старше на 21 год. За ним тянулась слава неисправимого ловеласа, а Ольге было всего 16, когда они познакомились. Взаимная симпатия вспыхнула через три года на съемках, когда девочка превратилась в девушку.
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкОльга Машная и Валерий Приемыхов на съемках фильма "Милый, дорогой, любимый, единственный"
Ольга Машная и Валерий Приемыхов на съемках фильма "Милый, дорогой, любимый, единственный"
"На Мосфильме шептались, что Валерий просто нашел себе очередную молодую актрису, с которой захотел развлечься, а потом бросить", — вспоминала Машная.
Но страсть оказалась сильнее сплетен. Они поженились очень скромно — Ольгу нарядили в комиссионном магазине, а Валерию костюм одолжил приятель.
"Падшая женщина"
Первая близость стала для юной актрисы настоящим потрясением. Большая разница в возрасте, постоянные слухи о ветрености Валерия, собственная неопытность — все это обрушилось Ольгу.
"На утро, после первой ночи, я чувствовала себя падшей женщиной", — призналась она спустя годы в программе "Судьба человека".
© Ленфильм (1980) Ольга Машная в фильме "Никудышная"
© Ленфильм (1980)
Ольга Машная в фильме "Никудышная"
Но страсть между ними была такой сильной, что невозможно было противостоять. Первое время они жили очень счастливо, несмотря на злые языки и косые взгляды коллег.
Однако семейное благополучие оказалось хрупким. Приемыхов патологически ревновал молодую жену, но при этом сам не стремился хранить верность. Ольга была готова простить ему измены, но не могла смириться с категорическим нежеланием иметь детей.
"Валерий говорил, что я еще молодая, впереди самые лучшие роли. Слава, популярность. Разве готовы мы поменять это на коляски и пеленки?" — вспоминала актриса.
Трагедия на съемочной площадке
В 1984 году Ольга забеременела и узнала о своем положении во время съемок фильма "Милый, дорогой, любимый, единственный". Она была на седьмом небе от счастья, но радость оказалась недолгой.
Съемки проходили зимой в Петербурге при высокой влажности, пронизывающем ветре и холоде. По сценарию Ольга должна была играть девушку, которая крадет ребенка из коляски для шантажа. Для беременной актрисы это стало дополнительным эмоциональным ударом.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОльга Машная в роли Анны в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный", 1984 год
Ольга Машная в роли Анны в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный", 1984 год
Организм не выдержал нагрузки — произошел выкидыш. Начались серьезные осложнения, но Машная героически доработала до конца.
Потеря долгожданного ребенка стала началом конца брака. К тому же Приемыхов не только не поддержал жену в трагедии, но и усилил ревность — теперь он ревновал не только к людям, но и к работе.
Развод и второй шанс
После развода с Приемыховым жизнь Ольги кардинально изменилась. В 1987 году она получила роль Софьи в "Гардемаринах, вперед" и проснулась знаменитой. Но личного счастья слава не принесла — актриса ночевала у друзей, не имея собственного жилья.
"Он не был запойным алкоголиком, но любил пригубить лишнюю рюмку. А у меня уже был негативный опыт с отцом", — объясняла Машная причины развода.
В 1991 году она вышла замуж во второй раз — за певчего церковного хора Алексея Тарасова. В июне 1992 года родился долгожданный сын Дмитрий, но семейного счастья и это не принесло.
"Я вышла замуж во второй раз главным образом ради того, чтобы родить ребенка", — честно призналась актриса.
Вскоре после рождения сына Алексей уехал работать по контракту в Германию, и семья фактически распалась. Ольга осталась одна с младенцем на руках.
Проклятие одной роли
После триумфа "Гардемаринов" карьера Машной парадоксально пошла на спад. Режиссеры видели в ней только лирическую актрису с огромными чувственными глазами, а она мечтала о комедийных ролях.
"Я всегда считала себя характерной актрисой и хотела получить комедийные роли, но меня видели только белокурой Софьей", — сетовала она.
© Мосфильм (1987) Ольга Машная в фильме "Гардемарины, вперед!"
© Мосфильм (1987)
Ольга Машная в фильме "Гардемарины, вперед!"
Предложения поступали, но либо проходные, либо в откровенно слабых проектах. Пришлось заниматься озвучкой сериалов и антрепризной деятельностью, чтобы прокормить семью.
В девяностые Машная практически не снималась, восстанавливаясь после рождения сына, воспитывая ребенка в одиночку.
Смерть единственной любви
Несмотря на развод, Ольга и Валерий не потеряли связь. Их отношения стали дружескими и профессиональными — Приемыхов занялся режиссурой и даже пригласил бывшую жену в свой фильм.
"Я испытывала настоящее искреннее чувство только один раз. Это был Валерий", — признавалась Машная.
В 1999 году пришла страшная новость — у Приемыхова диагностировали рак мозга. Болезнь развивалась стремительно, и в 2000 году он скончался в возрасте 56 лет.
Смерть единственной любви стала сокрушительным ударом для Ольги. Она заметно располнела от переживаний, что еще больше сократило и без того скудные предложения ролей.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктриса Ольга Машная на премьере фильма "Гардемарины 1787. Война" в кинотеатре "Мосфильм".
Актриса Ольга Машная на премьере фильма "Гардемарины 1787. Война" в кинотеатре "Мосфильм".
Жизнь продолжается
Постепенно актриса вернулась к съемкам. Она играла в фильмах и сериалах: "Под полярной звездой", "Дневник доктора Зайцевой", "Склифосовский", "Практика", "Большое небо" и многих других.
Сейчас Ольге 61 год. Она продолжает активно сниматься, играет в театре и участвует в новых проектах. В 2020 и 2023 годах снова вернулась к съемках в новых "Гардемаринах", доказав, что время ей только к лицу.
За плечами — десятки ролей в кино и сериалах, взрослый сын и богатый жизненный опыт. А роль Софьи по-прежнему остается одной из самых любимых у зрителей разных поколений.