Лукашенко намекнул на долгую беседу с Путиным
Лукашенко намекнул о предстоящих длительных переговорах с Путиным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию и отправился на остров Валаам для неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем они вместе ответили на вопросы журналистов.
"Выходные мы положим на алтарь обсуждения", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
В сообщении поясняется, что это "третья, самая главная и полностью закрытая часть этой командировки" белорусского президента. "Президент весьма конкретно обозначил контуры предстоящих контактов с российским коллегой", - подчеркивается в сообщении.
Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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