https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032877019.html

Лукашенко намекнул на долгую беседу с Путиным

Лукашенко намекнул на долгую беседу с Путиным - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко намекнул на долгую беседу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:50:00+03:00

2025-08-01T16:50:00+03:00

2025-08-01T17:26:00+03:00

россия

белоруссия

валаам

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию и отправился на остров Валаам для неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем они вместе ответили на вопросы журналистов. "Выходные мы положим на алтарь обсуждения", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". В сообщении поясняется, что это "третья, самая главная и полностью закрытая часть этой командировки" белорусского президента. "Президент весьма конкретно обозначил контуры предстоящих контактов с российским коллегой", - подчеркивается в сообщении. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032829800.html

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белоруссия

валаам

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россия, белоруссия, валаам, александр лукашенко, владимир путин