https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032842187.html
У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко
У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко
У американцев есть интерес к тому, чтобы ослабить Евросоюз как центр силы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:54:00+03:00
2025-08-01T14:54:00+03:00
2025-08-01T17:15:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. У американцев есть интерес к тому, чтобы ослабить Евросоюз как центр силы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Они уничтожат Европу, Европейский союз, как-то поговаривали, что у американцев цель такая тоже есть, ослабить этот центр силы. Все-таки Европейский союз не слабая организация была", - сказал Лукашенко журналистам.
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белоруссия, европа, александр лукашенко, сша, евросоюз
Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко, США, Евросоюз
У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко
Лукашенко: США заинтересованы в ослаблении ЕС как центра силы