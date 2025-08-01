https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032842187.html

У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко

У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025

У США есть интерес к тому, чтобы ослабить ЕС, заявил Лукашенко

У американцев есть интерес к тому, чтобы ослабить Евросоюз как центр силы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:54:00+03:00

2025-08-01T14:54:00+03:00

2025-08-01T17:15:00+03:00

белоруссия

европа

александр лукашенко

сша

евросоюз

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. У американцев есть интерес к тому, чтобы ослабить Евросоюз как центр силы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Они уничтожат Европу, Европейский союз, как-то поговаривали, что у американцев цель такая тоже есть, ослабить этот центр силы. Все-таки Европейский союз не слабая организация была", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032840024.html

белоруссия

европа

сша

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белоруссия, европа, александр лукашенко, сша, евросоюз