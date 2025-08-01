https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032840205.html

Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями

Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя украинское урегулирование, заявил, что сторонам надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:49:00+03:00

2025-08-01T14:49:00+03:00

2025-08-01T15:07:00+03:00

в мире

белоруссия

валаам

александр лукашенко

владимир путин

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя украинское урегулирование, заявил, что сторонам надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями."Надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - сказал Лукашенко журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.Лукашенко отметил, что громкие заявления и публичное нагнетание вокруг переговоров России и Украины не идут на пользу.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250801/usloviya-2032830945.html

белоруссия

валаам

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия