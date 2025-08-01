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Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями - РИА Новости, 01.08.2025
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14:49 01.08.2025 (обновлено: 15:07 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032840205.html
Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями
Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя украинское урегулирование, заявил, что сторонам надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:49:00+03:00
2025-08-01T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя украинское урегулирование, заявил, что сторонам надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями."Надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - сказал Лукашенко журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.Лукашенко отметил, что громкие заявления и публичное нагнетание вокруг переговоров России и Украины не идут на пользу.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, белоруссия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия
В мире, Белоруссия, Валаам, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина, Россия
Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине не бросаться камнями

Лукашенко: РФ и Украине надо сесть за стол переговоров, а не бросаться камнями

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя украинское урегулирование, заявил, что сторонам надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями.
"Надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - сказал Лукашенко журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко отметил, что громкие заявления и публичное нагнетание вокруг переговоров России и Украины не идут на пользу.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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