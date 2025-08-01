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Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами

Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами

Логично, что Запад хочет проконтролировать, как на Украине тратят выделенные им деньги, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:45:00+03:00

2025-08-01T14:45:00+03:00

2025-08-01T18:37:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Логично, что Запад хочет проконтролировать, как на Украине тратят выделенные им деньги, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у не суверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал - вы знаете. За это время люди на Лазурном берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют и даже в президенты некоторые метят Украины ", - сказал Лукашенко журналистам.Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, россия