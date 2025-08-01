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Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами - РИА Новости, 01.08.2025
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14:45 01.08.2025 (обновлено: 18:37 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032838284.html
Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами
Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами
Логично, что Запад хочет проконтролировать, как на Украине тратят выделенные им деньги, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:45:00+03:00
2025-08-01T18:37:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Логично, что Запад хочет проконтролировать, как на Украине тратят выделенные им деньги, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у не суверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал - вы знаете. За это время люди на Лазурном берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют и даже в президенты некоторые метят Украины ", - сказал Лукашенко журналистам.Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, россия
Александр Лукашенко, В мире, Украина, Белоруссия, Россия
Лукашенко высказался о контроле запада над выделенными Украине деньгами

Лукашенко: логично, что Запад хочет контролировать, как на Украине тратят деньги

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Логично, что Запад хочет проконтролировать, как на Украине тратят выделенные им деньги, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у не суверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал - вы знаете. За это время люди на Лазурном берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют и даже в президенты некоторые метят Украины ", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
 
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