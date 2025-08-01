https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032790037.html

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:23:00+03:00

2025-08-01T11:23:00+03:00

2025-08-01T12:03:00+03:00

россия

белоруссия

санкт-петербург

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Отмечается, что белорусского президента по прилете встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как следует из сообщения Telegram-канала, затем Лукашенко пересел на вертолет. Конечная точка маршрута пока не называется.По информации пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250801/peskov-2032768659.html

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россия, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин