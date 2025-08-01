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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 01.08.2025
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11:23 01.08.2025 (обновлено: 12:03 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032790037.html
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:23:00+03:00
2025-08-01T12:03:00+03:00
россия
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Отмечается, что белорусского президента по прилете встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как следует из сообщения Telegram-канала, затем Лукашенко пересел на вертолет. Конечная точка маршрута пока не называется.По информации пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.
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россия, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусского президента по прилете встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как следует из сообщения Telegram-канала, затем Лукашенко пересел на вертолет. Конечная точка маршрута пока не называется.
По информации пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Вчера, 09:28
 
РоссияБелоруссияСанкт-ПетербургАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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