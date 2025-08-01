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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
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10:46 01.08.2025 (обновлено: 10:47 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032780006.html
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где ожидается его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:46:00+03:00
2025-08-01T10:47:00+03:00
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где ожидается его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Борт №1 направился в РФ", - говорится в сообщении. В Telegram-канале также опубликовано видео прибытия в аэропорт Минска президентского кортежа, из которого выходит Лукашенко и направляется к самолету на летном поле, а также кадры взлета борта. По информации пресс-службы белорусского президента, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250801/lukashenko--2032766124.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Лукашенко направился в Россию для встречи с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где ожидается его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Борт №1 направился в РФ", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале также опубликовано видео прибытия в аэропорт Минска президентского кортежа, из которого выходит Лукашенко и направляется к самолету на летном поле, а также кадры взлета борта.
По информации пресс-службы белорусского президента, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке
Вчера, 09:03
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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