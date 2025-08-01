https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032780006.html

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где ожидается его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:46:00+03:00

2025-08-01T10:46:00+03:00

2025-08-01T10:47:00+03:00

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014156400_26:8:3097:1735_1920x0_80_0_0_db4148545004fd346da83c6c614eaa9c.jpg

МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где ожидается его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Борт №1 направился в РФ", - говорится в сообщении. В Telegram-канале также опубликовано видео прибытия в аэропорт Минска президентского кортежа, из которого выходит Лукашенко и направляется к самолету на летном поле, а также кадры взлета борта. По информации пресс-службы белорусского президента, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250801/lukashenko--2032766124.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин