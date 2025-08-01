https://ria.ru/20250801/lavrov-2032902113.html
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы - РИА Новости, 01.08.2025
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы
Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:47:00+03:00
2025-08-01T18:47:00+03:00
2025-08-01T19:07:00+03:00
сергей лавров
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже состоялось три раунда (переговоров с Украиной в Стамбуле - ред.). Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России 1 августа в ходе встречи с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ.При этом министр отметил, что пока из Киева поступают только взаимоисключающие заявления Владимира Зеленского."То опять немедленное перемирие без предварительных условий (с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием), то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с Владимиром Путиным, то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это - с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - призвал Лавров.
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сергей лавров, россия, украина
Сергей Лавров, Россия, Украина
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы
Лавров: Россия ждет реакции Киева на предложение создать рабочие группы