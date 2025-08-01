Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 01.08.2025 (обновлено: 19:07 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032902113.html
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы - РИА Новости, 01.08.2025
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы
Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:47:00+03:00
2025-08-01T19:07:00+03:00
сергей лавров
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже состоялось три раунда (переговоров с Украиной в Стамбуле - ред.). Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России 1 августа в ходе встречи с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ.При этом министр отметил, что пока из Киева поступают только взаимоисключающие заявления Владимира Зеленского."То опять немедленное перемирие без предварительных условий (с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием), то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с Владимиром Путиным, то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это - с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - призвал Лавров.
https://ria.ru/20250801/otsenka-2032901250.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, украина
Сергей Лавров, Россия, Украина
Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы

Лавров: Россия ждет реакции Киева на предложение создать рабочие группы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже состоялось три раунда (переговоров с Украиной в Стамбуле - ред.). Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России 1 августа в ходе встречи с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ.
При этом министр отметил, что пока из Киева поступают только взаимоисключающие заявления Владимира Зеленского.
"То опять немедленное перемирие без предварительных условий (с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием), то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с Владимиром Путиным, то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это - с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - призвал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине
Вчера, 18:45
 
Сергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала