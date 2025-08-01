https://ria.ru/20250801/kuznechik-2030621061.html

Почему создатель "Кузнечика" так и не снял больше ни одного фильма

Почему создатель "Кузнечика" так и не снял больше ни одного фильма - РИА Новости, 01.08.2025

Почему создатель "Кузнечика" так и не снял больше ни одного фильма

Сергей Иванов, актер, навсегда вписавший свое имя в историю советского кино благодаря роли Кузнечика в легендарном фильме "В бой идут одни старики", мечтал о... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:30:00+03:00

2025-08-01T19:30:00+03:00

2025-08-01T19:30:00+03:00

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киев

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сергей Иванов, актер, навсегда вписавший свое имя в историю советского кино благодаря роли Кузнечика в легендарном фильме "В бой идут одни старики", мечтал о режиссерской карьере. Однако, несмотря на успех и творческие амбиции, ему так и не удалось реализовать себя как полноценного постановщика. Почему талантливый артист, чей образ стал символом целой эпохи, так и не снял больше ни одной картины? Детство и юностьСергей родился 22 мая 1951 года в Киеве в интеллигентной семье. Его отец, Петр Федорович, был известным украинским поэтом, а мать, Жанетта Михайловна работала в институте Академии наук УССР, ее отец Михаил Андреевич был уважаемым лингвистом и филологом. С детства Сергей увлекался кино, хотя на вопрос о будущем отвечал уклончиво. Когда у него появилась сестра Лариса, он с удовольствием рассказывал ей сказки.Семья жила в хороших условиях, дети имели лучшие вещи и книги, а Сергей был щедрым и делился с друзьями. В школе учился средне, не выделялся в каком-то предмете и не посещал драмкружок, которого в школе не было. После школы подал документы в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. Отец не помогал с поступлением, считая, что талант сам должен проявиться. Сергей поступил без особых трудностей, возможно, благодаря таланту и известности отца.В 19 лет Сергей женился на бывшей однокласснице, что родители восприняли как попытку стать независимым. Они сняли молодоженам квартиру и содержали их первое время. Сергей учился и снимался в кино, за четыре года сыграл в восьми фильмах, жена сидела дома, детей у них не было. Через год брак распался, и Сергей вернулся к родителям. Он долго стыдился этого брака и ограничивал отношения с женщинами легкими романами, сосредоточившись на карьере.Легендарная роль и расцвет карьерыВ 1973 году Сергей случайно увидел сценарий фильма "В бой идут одни "старики"" режиссера Леонида Быкова. Роль лейтенанта Александрова, известного как Кузнечик, показалась ему очень подходящей. Несмотря на то, что роль была практически утверждена за Владимиром Конкиным, тот отказался, и Быков взял Иванова. Эта роль принесла фильму большой успех, и Сергей получил известность, хотя сам относился к славе спокойно и не использовал образ Кузнечика в своих выступлениях.В 1970-е годы для Сергея Иванова наступил период расцвета. Он часто играл молодых, романтичных и немного наивных персонажей, мастерски передавая их чувства и мысли взглядом. Особенно запомнился его образ милиционера Афиногена Полюгаева в сериале Григория Кохана "Рожденная революцией". Благодаря этой роли Иванов приобрел широкую популярность, что принесло ему не только высокие гонорары и определенные привилегии, но и возможность выбирать проекты. Однако его частые отказы вызывали у режиссеров недовольство. Актер получил репутацию капризного и зазнавшегося, хотя причины отказов заключались в нежелании играть неподходящие роли без изменений в сценарии. В то время режиссеры не шли на уступки.В 1976 году режиссер Владимир Басов пригласил Иванова на роль Лариосика — бедного родственника из Житомира — в фильме "Дни Турбиных" по Михаилу Булгакову. Изначально Басов хотел пригласить Михаила Кононова, но из-за разницы в возрасте выбор пал на Иванова. В фильме снимался звездный состав, включая Василия Ланового, Андрея Мягкова и других. Персонаж Лариосика был полон комплексов и застенчивости, что резко отличало его от яркого и уверенного Кузнечика. Иванов блестяще воплотил этот образ, который сам считал своей лучшей ролью в кино. Эти две роли — комедийная и трагическая — продемонстрировали широкий диапазон актерского мастерства Иванова и позволили ожидать разнообразных предложений. Однако после "Дней Турбиных" режиссеры продолжали предлагать ему похожие роли "Кузнечика", не давая драматических персонажей. Всего в 70-х Иванов снялся в 26 фильмах.Во время съемок в Ялте Иванов познакомился с балериной Валентиной Недоступ и влюбился. Они поженились, но брак не сложился. Сергей хотел, чтобы жена оставила театр и занималась домашним хозяйством, а Валентина стремилась продолжать танцевать. Их постоянные разъезды и разногласия привели к расставанию — Валентина ушла к другому мужчине, который ее понимал. Этот разрыв тяжело сказался на Сергее, и он полностью погрузился в работу. Однако новые роли, похожие друг на друга и на Кузнечика, начали его раздражать. Творческое разочарование он заглушал привычным способом — начал пить, чему способствовала доступность алкоголя в его окружении.Спад карьеры и поиски себяВ 1980-е годы Сергей Иванов заметно изменился и уже мало напоминал своих прежних героев — "Кузнечика" или Лариосика. Это было связано не только с возрастом: его лицо стало одутловатым, появились морщины и мешки под глазами, свидетельствующие о нездоровом образе жизни. Новых ролей ему не предлагали, но народная любовь к нему только росла, а вместе с ней увеличивалось и количество собутыльников. Жизнь Иванова превратилась в череду бесконечных вечеринок. Однажды летом на теплоходе по Днепру он познакомился с девушкой по имени Лариса, и всего через два месяца они поженились. Это была семья, о которой он мечтал: жена полностью посвятила себя ему, оставив карьеру бухгалтера. Когда у них родилась дочь Маша, Иванову было 36 лет, и он осознал, что истинное счастье — в семье и детях. Он был безумно предан дочери и был для нее любящим отцом.Семейная жизнь наладилась, но с профессией все шло плохо. После распада Союза украинский кинематограф переживал тяжелые времена. Иванов остался без работы и вновь начал пить. Осознав ответственность за жену и дочь, он стал вести корпоративы, иногда получая оплату не деньгами, а продуктами — мясом, овощами, мукой и крупами.Безуспешная попыткаВ середине 1990-х кинематограф Украины стал постепенно оживать, но 40-летнего Иванова уже не приглашали на съемки — он сильно изменился. Поняв, что случайных подработок мало, и что скоро их не будет вовсе, он поступил на режиссерские курсы в Москве. В 1991 году он получил приличное финансирование и поставил единственный свой режиссерский фильм "Медовый месяц", пригласив звезд советского кино — Борислава Брондукова, Майю Булгакову, Любовь Полищук, Леся Сердюка, Федора Стукова, а также сыграл одну из главных ролей. Однако судьба картины сложилась трагично: инвесторы забрали у него весь материал, и фильм так и не вышел на экраны. Через год он совместно с Александром Клименко написал сценарий фантастической комедии "Великое замыкание, или Детонатор", по которому Клименко снял фильм.Благодаря влиятельным друзьям Иванов устроился на телевидение, где начал снимать документальные фильмы. Первым проектом стал цикл "Наши за границей" об актерах. Это время ознаменовало новый этап в его жизни. Он значительно повеселел и пообещал жене никогда больше не пить — обещание, которое сдержал.На телевидении у Иванова появилось много идей и перспектив. Он открыл собственный детский клуб "Студия "Панорама", стал одним из основателей кинофестиваля "Молодость". Используя связи, он нашел спонсоров для дорогостоящего 26-серийного документального исторического проекта с игровыми эпизодами "Источники из прошлого". Иванов взял на себя функции режиссера, продюсера и исполнителя главной роли. Однако успел снять только одну серию, еще две снимали без него, а затем проект закрыли.Утром 13 января 2000 года у Иванова случился инфаркт. Врачи десять раз запускали его сердце после остановки, трижды возвращали к жизни после клинической смерти. 15 января сердце остановилось окончательно. Газеты писали, что умер "Кузнечик" — все понимали, о ком идет речь, хотя сам Сергей вряд ли бы обрадовался такому прозвищу. На похороны на Байковом кладбище неожиданно пришел оркестр ВВС Украины — их никто не приглашал и не оплачивал, руководитель узнал о смерти актера из прессы. Музыканты сыграли "Смуглянку", отдали честь, зачехлили инструменты и уехали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев