https://ria.ru/20250801/krym-2032859719.html

Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года

Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости, 01.08.2025

Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года

Крым с января по июль посетили более 3,74 миллиона туристов, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:47:00+03:00

2025-08-01T15:47:00+03:00

2025-08-01T16:02:00+03:00

общество

туризм

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Крым с января по июль посетили более 3,74 миллиона туристов, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Более 3,74 миллиона туристов посетило Крым в январе-июле текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале. В частности, по словам Аксенова, только за два летних месяца в регионе отдохнули около 2,2 миллиона человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель. "Самым популярным местом, как и прежде, стал Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали Западный берег, 14% – Восточное побережье", - добавил Аксенов.По его словам, средний уровень загрузки объектов размещения за первые два летних месяца составил 67%, что на 9% выше уровня прошлого года. "Наибольшая загрузка отмечена в объектах размещения города Саки – 77%. Объекты в Евпатории и Ялте в среднем были загружены на 74% и 73% соответственно", - отметил глава республики.По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://ria.ru/20250728/putin-2031836065.html

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общество, туризм, республика крым, сергей аксенов (политик)