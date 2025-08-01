WP назвала возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне в январе
WP: ошибка диспетчера могла послужить причиной авиакатастрофы в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало, что причиной авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона в январе, в результате которой погибли 67 человек, могла послужить ошибка авиадиспетчера, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заместителя главы FAA Ника Фуллера.
В конце января в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне.
"Фуллер сообщил, что диспетчеру следовало предупредить экипаж о том, что вертолет использовал визуальное разделение (экипаж самостоятельно определял курс для избежания столкновений с другими воздушными судами - ред.) и что "объекты могли столкнуться", - говорится в сообщении газеты.
По информации газеты, на этой неделе в США проходят слушания Национального совета по безопасности на транспорте, расследующего причины катастрофы. За десять минут до катастрофы авиадиспетчер, дежуривший на вышке в аэропорту имени Рональда Рейгана, одновременно поддерживал контакт с экипажем 21 воздушного судна и контролировал движение как самолетов, так и вертолетов, пишет газета.
Авиадиспетчер во время дачи показаний рассказал, что чувствовал себя перегруженным за 15 минут до крушения. При этом в период, предшествовавший катастрофе, в аэропорту каждый час взлетали и приземлялись 79 воздушных судов, что заставляло диспетчеров "искать способы" справиться с трафиком, отмечает газета.