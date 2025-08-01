https://ria.ru/20250801/krushenie-2032784013.html

WP назвала возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне в январе

WP назвала возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне в январе - РИА Новости, 01.08.2025

WP назвала возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне в январе

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало, что причиной авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона в январе, в результате которой погибли 67... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:08:00+03:00

2025-08-01T11:08:00+03:00

2025-08-01T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало, что причиной авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона в январе, в результате которой погибли 67 человек, могла послужить ошибка авиадиспетчера, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заместителя главы FAA Ника Фуллера. В конце января в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. "Фуллер сообщил, что диспетчеру следовало предупредить экипаж о том, что вертолет использовал визуальное разделение (экипаж самостоятельно определял курс для избежания столкновений с другими воздушными судами - ред.) и что "объекты могли столкнуться", - говорится в сообщении газеты. По информации газеты, на этой неделе в США проходят слушания Национального совета по безопасности на транспорте, расследующего причины катастрофы. За десять минут до катастрофы авиадиспетчер, дежуривший на вышке в аэропорту имени Рональда Рейгана, одновременно поддерживал контакт с экипажем 21 воздушного судна и контролировал движение как самолетов, так и вертолетов, пишет газета. Авиадиспетчер во время дачи показаний рассказал, что чувствовал себя перегруженным за 15 минут до крушения. При этом в период, предшествовавший катастрофе, в аэропорту каждый час взлетали и приземлялись 79 воздушных судов, что заставляло диспетчеров "искать способы" справиться с трафиком, отмечает газета.

https://ria.ru/20250329/aeroport-2008083757.html

https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), рональд рейган, дональд трамп, faa, american airlines