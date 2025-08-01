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Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие - РИА Новости, 01.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:22 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/krokus-2032746062.html
Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие
Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие - РИА Новости, 01.08.2025
Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие
Исполнители теракта в "Крокус сити холле" сбежали с места преступления, когда у них заклинило оружие и начали заканчиваться боеприпасы, говорится в материалах... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:22:00+03:00
2025-08-01T03:22:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
калужская область
красногорск
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" сбежали с места преступления, когда у них заклинило оружие и начали заканчиваться боеприпасы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов", - указано в материалах. Отмечается, что после совершения теракта исполнители выбросили два автомата Калашникова и оставшиеся патроны сразу в "Крокусе", затем, пока пытались скрыться, выбросили на территории Калужской области третий автомат. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html
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калужская область
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происшествия, калужская область, красногорск, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Калужская область, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл
Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие

Исполнители теракта в Крокусе сбежали, когда у них заклинило автоматы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл"
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Концертный зал "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" сбежали с места преступления, когда у них заклинило оружие и начали заканчиваться боеприпасы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов", - указано в материалах.
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Отмечается, что после совершения теракта исполнители выбросили два автомата Калашникова и оставшиеся патроны сразу в "Крокусе", затем, пока пытались скрыться, выбросили на территории Калужской области третий автомат.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКалужская областьКрасногорскКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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