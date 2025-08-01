https://ria.ru/20250801/krokus-2032746062.html

Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие

Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие - РИА Новости, 01.08.2025

Террористы сбежали из "Крокуса", когда у них заклинило оружие

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" сбежали с места преступления, когда у них заклинило оружие и начали заканчиваться боеприпасы, говорится в материалах... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:22:00+03:00

2025-08-01T03:22:00+03:00

2025-08-01T03:22:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

калужская область

красногорск

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" сбежали с места преступления, когда у них заклинило оружие и начали заканчиваться боеприпасы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов", - указано в материалах. Отмечается, что после совершения теракта исполнители выбросили два автомата Калашникова и оставшиеся патроны сразу в "Крокусе", затем, пока пытались скрыться, выбросили на территории Калужской области третий автомат. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html

https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, красногорск, крокус, крокус сити холл