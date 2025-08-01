https://ria.ru/20250801/kredity-2032893100.html

Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода

Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода - РИА Новости, 01.08.2025

Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода

Кредиты на 1,5 миллиарда рублей предоставлены в рамках семейной ипотеки в Мордовии за полгода, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:03:00+03:00

2025-08-01T18:03:00+03:00

2025-08-01T18:03:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

россия

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966554650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a15e26d6afaeebebfa8759b9e366f4.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Кредиты на 1,5 миллиарда рублей предоставлены в рамках семейной ипотеки в Мордовии за полгода, сообщает пресс-служба главы республики. "За 6 месяцев 2025 года в Мордовии в рамках семейной ипотеки предоставлено 370 кредитов на 1,5 миллиарда рублей. Средний размер кредита - 4,05 миллиона рублей, средневзвешенная процентная ставка - 5,9%, первоначальный взнос 29,31%", - говорится в сообщении. По данным минстроя республики, застройщики при реализации жилья предлагают дополнительные льготные условия для семей с детьми. Это, например, скидка в 300 тысяч рублей многодетным семьям при покупке 3-комнатной квартиры. Кроме того, Республиканским фондом развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми начата работа по приобретению жилых помещений для последующего их предоставления семьям с детьми, рожденными после 1 ноября 2025 года, по договорам найма с правом последующего выкупа по льготной стоимости. "В настоящее время заключен контракт на приобретение 25 однокомнатных квартир в строящемся доме в Саранске. До конца года еще планируется приобрести 26 однокомнатных и 35 двухкомнатных квартир в строящемся доме в Саранске, а также 72 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир в строящемся доме в Рузаевке. Всего в 2025 году фондом планируется приобрести 206 квартир", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что эта жилищная программа запущена по инициативе главы Мордовии Артема Здунова, который в апреле по решению президента России назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья".

https://ria.ru/20250731/mordoviya-2032696384.html

https://ria.ru/20250728/mordoviya-2032039461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, россия, республика мордовия