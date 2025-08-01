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Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода
Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода - РИА Новости, 01.08.2025
Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода
Кредиты на 1,5 миллиарда рублей предоставлены в рамках семейной ипотеки в Мордовии за полгода, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:03:00+03:00
2025-08-01T18:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Кредиты на 1,5 миллиарда рублей предоставлены в рамках семейной ипотеки в Мордовии за полгода, сообщает пресс-служба главы республики. "За 6 месяцев 2025 года в Мордовии в рамках семейной ипотеки предоставлено 370 кредитов на 1,5 миллиарда рублей. Средний размер кредита - 4,05 миллиона рублей, средневзвешенная процентная ставка - 5,9%, первоначальный взнос 29,31%", - говорится в сообщении. По данным минстроя республики, застройщики при реализации жилья предлагают дополнительные льготные условия для семей с детьми. Это, например, скидка в 300 тысяч рублей многодетным семьям при покупке 3-комнатной квартиры. Кроме того, Республиканским фондом развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми начата работа по приобретению жилых помещений для последующего их предоставления семьям с детьми, рожденными после 1 ноября 2025 года, по договорам найма с правом последующего выкупа по льготной стоимости. "В настоящее время заключен контракт на приобретение 25 однокомнатных квартир в строящемся доме в Саранске. До конца года еще планируется приобрести 26 однокомнатных и 35 двухкомнатных квартир в строящемся доме в Саранске, а также 72 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир в строящемся доме в Рузаевке. Всего в 2025 году фондом планируется приобрести 206 квартир", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что эта жилищная программа запущена по инициативе главы Мордовии Артема Здунова, который в апреле по решению президента России назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья".
https://ria.ru/20250731/mordoviya-2032696384.html
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артем здунов, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия
Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии по семейной ипотеке за полгода
Кредиты на 1,5 млрд руб выдали в Мордовии в рамках семейной ипотеки за полгода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Кредиты на 1,5 миллиарда рублей предоставлены в рамках семейной ипотеки в Мордовии за полгода, сообщает пресс-служба главы республики.
"За 6 месяцев 2025 года в Мордовии в рамках семейной ипотеки предоставлено 370 кредитов на 1,5 миллиарда рублей. Средний размер кредита - 4,05 миллиона рублей, средневзвешенная процентная ставка - 5,9%, первоначальный взнос 29,31%", - говорится в сообщении.
По данным минстроя республики, застройщики при реализации жилья предлагают дополнительные льготные условия для семей с детьми. Это, например, скидка в 300 тысяч рублей многодетным семьям при покупке 3-комнатной квартиры.
Кроме того, Республиканским фондом развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми начата работа по приобретению жилых помещений для последующего их предоставления семьям с детьми, рожденными после 1 ноября 2025 года, по договорам найма с правом последующего выкупа по льготной стоимости.
"В настоящее время заключен контракт на приобретение 25 однокомнатных квартир в строящемся доме в Саранске. До конца года еще планируется приобрести 26 однокомнатных и 35 двухкомнатных квартир в строящемся доме в Саранске, а также 72 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир в строящемся доме в Рузаевке. Всего в 2025 году фондом планируется приобрести 206 квартир", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что эта жилищная программа запущена по инициативе главы Мордовии Артема Здунова, который в апреле по решению президента России назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья".