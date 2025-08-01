https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу

Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу - РИА Новости, 01.08.2025

Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу

С самой весны украинская сторона вбрасывала в наше инфополе слухи о грядущем контрнаступлении ВСУ. На той стороне что ни день — "собирали кулак",... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T16:43:00+03:00

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С самой весны украинская сторона вбрасывала в наше инфополе слухи о грядущем контрнаступлении ВСУ. На той стороне что ни день — "собирали кулак", перегруппировывались и слаживались. Называли направления будущего удара. Обещали, что начнется прям вот-вот.Пропагандисты на той стороне родили гениальную историю о том, что в Курской области вэсэушники были не зачищены русской армией, а оставили ее сознательно, чтобы потом, значит, поднатужиться и "бахнуть".Ну да, конечно, мы так и поняли. Несколько десятков тысяч убитых и раненых с той стороны полегли именно ради этого маневра. Юлий Цезарь отдыхает, Клаузевиц курит в стороне, Наполеон нервно жует свою двууголку.Что ж, киевские не врали: "контрнаступ" ВСУ действительно начался. Только в процессе отчего-то поменял направление ровно на 180 градусов. Хлопцы побежали не на противника, а от него. Только за первые шесть месяцев этого года ВС России освободили более 150 населенных пунктов. Иначе, чем большой драп ВСУ, это не назовешь.И вот вчера вернулся домой Часов Яр — город, имеющий стратегическое значение для всей малороссийской кампании.Южная группировка наших войск взяла его при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении. Часов Яр представляет собой стратегическую высоту, с которой бойцам открывается путь на Славянск — культовый город, где начиналась наша реконкиста, Краматорск и Константиновку. Это последняя крупная агломерация в ДНР, в которой еще водятся вэсэушники. Вернем ее, и практически весь Донбасс будет нашим.Также в процессе освобождения Часова Яра были перемолоты десятки тысяч бойцов ВСУ — в расход пошло самое боеспособное подразделение, воевавшее на Запорожском направлении. Таким образом, ВС России успешно денацифицировали данную территорию — зачастую прямо с носителями нацизма.Часов Яр — яркая, но не единственная победа. С типично русским упорством наши бойцы ломят и гнут ВСУ по всей 1100-километровой линии фронта. Заканчивается освобождение наших новых территорий, создается буферная зона в Сумской области, постоянно увеличивается темп наступления.На Западе заметили, что их прокси-войска бегут сломя голову. Тамошние чирлидерши, уже три года пляшущие, скачущие и машущие помпонами в поддержку ВСУ, перестали скакать и опустили свои помпоны. СМИ прозрели: внезапно оказалось, что Киев проигрывает. Выяснилось, что российская армия справилась со всеми вызовами и нашла-таки методы против Кости Сапрыкина.Военные аналитики, скрипя винирами, признали очевидное: и в плане беспилотников ВС России оказались гораздо успешнее украинской стороны, и наше господство в воздухе неоспоримо, и тыловую инфраструктуру российские военные выносят с размахом, а уж удары по ТЦК и местам скопления живой силы противника просто поражают своей снайперской точностью.На ЛБС техника работы небольшими мобильными штурмовыми и диверсионными группами сделала бесполезными рои украинских дронов. Наши дроноводы оказались квалифицированнее украинских коллег в работе с "птичками". Дорогостоящая западная техника тоже не помогла: большая часть тех же "Пэтриотов" нами уничтожена, а эффективность украинской ПВО снизилась до 30 процентов. Заголовки западных СМИ в эти дни напоминают крики сумасшедшего газетчика из "Золотого теленка": "Наши наступают! Много убитых и раненых! Слава богу!" Военные профессионалы пытаются сохранять лицо и сухо констатируют, что шансы ВСУ удержать Покровск, Константиновку и Купянск ничтожно малы. Освобождение этих городов позволит российским войскам выйти на оперативный простор. Вэсэушники больше не смогут прятаться в городской застройке, их можно будет погнать по полям прямо к Днепропетровску, который киевские переименовали в Днепр.Причины больших и малых побед российской армии совершенно очевидны — мощный ВПК и хорошо сбалансированная экономика страны, военное искусство, позволяющее побеждать в численном меньшинстве, классическая смекалка русского офицера и солдата, стремительно осваивающих все новейшие технологии современной войны, отвага и высокий боевой дух, которые не знакомы несчастным "мобикам", бусифицированным киевской хунтой.Но на самом деле взятие Часова Яра полезно и самим украинцам. Чем быстрее рухнет фронт, тем быстрее закончится война, угробившая больше миллиона их военных, изгнавшая миллионы людей из их страны и уничтожившая ее благосостояние. Кажется, там это начинают понимать, поэтому и сдают города в темпе "быстро, еще быстрее, быстро, как только возможно, и еще быстрее".Промежуточные итоги распиаренного украинского "контрнаступа" не могут не радовать. Хочется пожелать вэсэушникам дальнейших успехов: тикайте швыдче, хлопцы!

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20250731/boi-2032681916.html

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аналитика, часов яр, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф