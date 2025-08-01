https://ria.ru/20250801/kocharjan-2032923576.html

Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна

Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 01.08.2025

Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест в республике предпринимателя Самвела Карапетяна фантастической неблагодарностью. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T22:51:00+03:00

2025-08-01T22:51:00+03:00

2025-08-01T22:51:00+03:00

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ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест в республике предпринимателя Самвела Карапетяна фантастической неблагодарностью. "Произошедшее с Самвелом Карапетяном - фантастическая неблагодарность и удар по институту благотворительности. Это крайняя степень глупости", - заявил Кочарян в интервью местному "Пятому каналу". Он подчеркнул, что Карапетян осуществил крупные инвестиции и создал "тысячи рабочих мест". "Сейчас, когда объем инвестиций в Армении снизился, нападать на крупного инвестора - просто глупость", - сказал Кочарян. По его мнению, атака властей республики на принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении" является расправой и проявлением государственного рэкета. По оценке экс-президента, это делается в преддверии парламентских выборов 2026 года для получения электорального ресурса. Кочарян уверен, что международные арбитражные разбирательства по делу электросетей армянские власти проиграют. Экс-президент также отметил, что Карапетян обладает серьезными управленческими навыками и имеет опыт управления большими системами. "Предполагаю, что они (сторонники Карапетяна - ред.) создадут политическую команду, укомплектуют ее опытными людьми, сформируют команду технократов, что будет новостью для армянского политического поля", - заявил Кочарян. Он добавил, что подобная политическая сила может удовлетворить запрос части общества на новых политических деятелей. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

https://ria.ru/20250618/plany-2023547981.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024536043.html

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в мире, армения, россия, самвел карапетян, роберт кочарян, никол пашинян, электросети армении, ташир