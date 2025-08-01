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Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр - РИА Новости, 01.08.2025
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09:59 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/knyazhevskaya-2032774532.html
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр - РИА Новости, 01.08.2025
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр
Общественный центр на 10 тысяч квадратных метров построят в Солнцеве на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:59:00+03:00
2025-08-01T09:59:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Общественный центр на 10 тысяч квадратных метров построят в Солнцеве на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, для этого выпущен градостроительный план земельного участка."Многофункциональный комплекс общественно-развлекательного назначения площадью около 10 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Авиаторов, земельный участок 21А. В настоящее время территория площадью 0,47 гектара свободна от объектов капитальной застройки", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Как указывается в сообщении, в здании предусмотрен зал, где разместятся предприятия быстрого питания. Также будут возможности для развлекательного и спортивного досуга.
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр

Княжевская: на западе Москвы построят общественный центр

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Общественный центр на 10 тысяч квадратных метров построят в Солнцеве на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, для этого выпущен градостроительный план земельного участка.
"Многофункциональный комплекс общественно-развлекательного назначения площадью около 10 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Авиаторов, земельный участок 21А. В настоящее время территория площадью 0,47 гектара свободна от объектов капитальной застройки", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Как указывается в сообщении, в здании предусмотрен зал, где разместятся предприятия быстрого питания. Также будут возможности для развлекательного и спортивного досуга.
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30 июля, 11:12
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
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