https://ria.ru/20250801/knyazhevskaya-2032774532.html
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр - РИА Новости, 01.08.2025
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр
Общественный центр на 10 тысяч квадратных метров построят в Солнцеве на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:59:00+03:00
2025-08-01T09:59:00+03:00
2025-08-01T09:59:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Общественный центр на 10 тысяч квадратных метров построят в Солнцеве на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, для этого выпущен градостроительный план земельного участка."Многофункциональный комплекс общественно-развлекательного назначения площадью около 10 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Авиаторов, земельный участок 21А. В настоящее время территория площадью 0,47 гектара свободна от объектов капитальной застройки", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Как указывается в сообщении, в здании предусмотрен зал, где разместятся предприятия быстрого питания. Также будут возможности для развлекательного и спортивного досуга.
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Солнцеве построят общественный центр
Княжевская: на западе Москвы построят общественный центр
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Общественный центр на 10 тысяч квадратных метров построят в Солнцеве на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, для этого выпущен градостроительный план земельного участка.
"Многофункциональный комплекс общественно-развлекательного назначения площадью около 10 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Авиаторов, земельный участок 21А. В настоящее время территория площадью 0,47 гектара свободна от объектов капитальной застройки", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Как указывается в сообщении, в здании предусмотрен зал, где разместятся предприятия быстрого питания. Также будут возможности для развлекательного и спортивного досуга.