https://ria.ru/20250801/kitaj-2032751994.html

Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты

Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 01.08.2025

Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты

Армия Китая на военном параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты и новые беспилотники, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:15:00+03:00

2025-08-01T05:15:00+03:00

2025-08-01T05:15:00+03:00

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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Армия Китая на военном параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты и новые беспилотники, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Надеюсь увидеть не только уже дебютировавший истребитель J-35A, но и новые виды вооружения, такие как гиперзвуковые ракеты и беспилотные системы", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times. По словам Сун Чжунпина, новое вооружение продемонстрирует достижения Китая в области национальной обороны, будут служить сдерживающим фактором для враждебных сил, поспособствует защите суверенитета, безопасности и интересов развития КНР. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, россия, юрий ушаков, владимир путин