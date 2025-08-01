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Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 01.08.2025
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22:04 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kirienko-2032920696.html
Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ"
Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 01.08.2025
Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ"
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:04:00+03:00
2025-08-01T22:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили в аппарате вице-премьера. "Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетили арт-кластер "Таврида" в Крыму, где открылся Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", - следует из сообщения. Как рассказали в аппарате, Кириенко и Чернышенко оценили работу академии творческих индустрий "Меганом", где участники проходят образовательную программу и презентуют свои творческие инициативы. Это один из 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что к концу года обучение в академии пройдут более 30 тысяч человек. Также Кириенко и Чернышенко ознакомились с проектом детского оздоровительного лагеря "Ямалия", который построят на территории арт-кластера "Таврида". Он будет функционировать круглый год и принимать детей, которые увлекаются творчеством, из всех регионов России. Детский оздоровительный лагерь сможет принимать одновременно до 500 человек. "Также Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко совместно с участниками фестиваля посмотрели спектакль "Дорога на Берлин" о жизни русского народа в годы Великой Отечественной войны. Его режиссер - Полина Меньших, которая погибла в 2023 году при обстреле ВСУ в селе Кумачово Донецкой Народной Республики при выполнении волонтерской миссии. Ученики и друзья режиссера объединились, чтобы восстановить постановку", - отметили в аппарате. С 1 по 3 августа в седьмой раз проходит Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", участниками которого стали 60 тысяч человек со всей страны. Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.
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россия, республика крым, донецкая народная республика, сергей кириенко, дмитрий чернышенко, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
Россия, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ"

Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Валерий Мельников
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Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетили арт-кластер "Таврида" в Крыму, где открылся Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", - следует из сообщения.
Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на презентации проекта будущего Национального выставочного центра Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Собянин и Кириенко посетили Национальный центр "Россия"
7 июля, 15:22
Как рассказали в аппарате, Кириенко и Чернышенко оценили работу академии творческих индустрий "Меганом", где участники проходят образовательную программу и презентуют свои творческие инициативы. Это один из 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что к концу года обучение в академии пройдут более 30 тысяч человек.
Также Кириенко и Чернышенко ознакомились с проектом детского оздоровительного лагеря "Ямалия", который построят на территории арт-кластера "Таврида". Он будет функционировать круглый год и принимать детей, которые увлекаются творчеством, из всех регионов России. Детский оздоровительный лагерь сможет принимать одновременно до 500 человек.
"Также Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко совместно с участниками фестиваля посмотрели спектакль "Дорога на Берлин" о жизни русского народа в годы Великой Отечественной войны. Его режиссер - Полина Меньших, которая погибла в 2023 году при обстреле ВСУ в селе Кумачово Донецкой Народной Республики при выполнении волонтерской миссии. Ученики и друзья режиссера объединились, чтобы восстановить постановку", - отметили в аппарате.
С 1 по 3 августа в седьмой раз проходит Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", участниками которого стали 60 тысяч человек со всей страны. Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов Сделано в России в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России"
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РоссияРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаСергей КириенкоДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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