https://ria.ru/20250801/kirienko-2032920696.html

Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ"

Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 01.08.2025

Кириенко и Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T22:04:00+03:00

2025-08-01T22:04:00+03:00

2025-08-01T22:04:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в открытии фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили в аппарате вице-премьера. "Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетили арт-кластер "Таврида" в Крыму, где открылся Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", - следует из сообщения. Как рассказали в аппарате, Кириенко и Чернышенко оценили работу академии творческих индустрий "Меганом", где участники проходят образовательную программу и презентуют свои творческие инициативы. Это один из 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что к концу года обучение в академии пройдут более 30 тысяч человек. Также Кириенко и Чернышенко ознакомились с проектом детского оздоровительного лагеря "Ямалия", который построят на территории арт-кластера "Таврида". Он будет функционировать круглый год и принимать детей, которые увлекаются творчеством, из всех регионов России. Детский оздоровительный лагерь сможет принимать одновременно до 500 человек. "Также Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко совместно с участниками фестиваля посмотрели спектакль "Дорога на Берлин" о жизни русского народа в годы Великой Отечественной войны. Его режиссер - Полина Меньших, которая погибла в 2023 году при обстреле ВСУ в селе Кумачово Донецкой Народной Республики при выполнении волонтерской миссии. Ученики и друзья режиссера объединились, чтобы восстановить постановку", - отметили в аппарате. С 1 по 3 августа в седьмой раз проходит Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", участниками которого стали 60 тысяч человек со всей страны. Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.

https://ria.ru/20250707/sobjanin-2027677603.html

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россия, республика крым, донецкая народная республика, сергей кириенко, дмитрий чернышенко, владимир путин, вооруженные силы украины, политика