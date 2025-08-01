https://ria.ru/20250801/khabarovsk-2032890428.html

Магазин под брендом "Сделано в Хабаровском крае" открылся в регионе

Магазин под брендом "Сделано в Хабаровском крае" открылся в регионе - РИА Новости, 01.08.2025

Магазин под брендом "Сделано в Хабаровском крае" открылся в регионе

В Хабаровске в пятницу открылся магазин под брендом "Сделано в Хабаровском крае", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Хабаровске в пятницу открылся магазин под брендом "Сделано в Хабаровском крае", сообщает пресс-служба правительства региона. В открытии принял участие первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов. Он заявил, что магазины с продукцией краевых товаропроизводителей, открываемые под брендом "Сделано в Хабаровском крае", являются не просто торговыми объектами, а витриной возможностей региона. Флагманский центр уже открыт в Москве. В перспективе планируется открытие таких объектов и в других регионах, добавил Абрамов. В магазине продают товары исключительно с производств Хабаровского края: худи, свитшоты, брюки и футболки, носки, продукты пчеловодства и сувениры. "Решение открыть торговую точку в краевой столице было принято для поддержки местных производителей и продвижения зонтичного бренда. Как сказал губернатор края Дмитрий Демешин, продвижение региональной торговой марки очень важно с точки зрения комплексного развития Хабаровского края", – отметили в министерстве промышленности и торговли региона. В ведомстве добавили, что эта инициатива повысит узнаваемость местных производителей в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250801/msp-2032726644.html

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