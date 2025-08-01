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Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин - РИА Новости, 01.08.2025
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17:10 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kazahstan-2032883425.html
Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин
Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин - РИА Новости, 01.08.2025
Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин
Казахстан продолжает переговоры с США по вопросу введения 25-процентных пошлин на экспортные поставки, сообщает в пятницу пресс-служба министерства торговли и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:10:00+03:00
2025-08-01T17:10:00+03:00
в мире
сша
казахстан
реакция на пошлины сша
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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Казахстан продолжает переговоры с США по вопросу введения 25-процентных пошлин на экспортные поставки, сообщает в пятницу пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. Седьмого июля президент США Дональд Трамп направил письмо казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года. В свою очередь Токаев выразил уверенность в достижении компромисса в ответ на письмо американского президента. "Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В минторговли напомнили, что направили в администрацию Белого дома официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента США. "Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - говорится в сообщении. В ведомстве указали, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин. Казахстан экспортирует в США такую продукцию как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений, пояснили в министерстве. Также там уточнили, что под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра). По данным минторговли, за первое полугодие 2025 года в США было поставлено 2,2 тысячи тонн желтого фосфора при общем объеме производства 43 тысячи тонн. Экспорт ферросилиция в США за тот же период составил 1 482,6 тонны из общего объема производства 41 830,1 тонны. Поставки нитрата аммония (аммиачной селитры) в США не осуществлялись, экспорт на 2025 год не запланирован. Объем отгрузок пшеничной клейковины (глютена) в США за первые шесть месяцев текущего года достиг 6,5 тысяч тонн на сумму около 8,12 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250801/poshliny-2032869702.html
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в мире, сша, казахстан, реакция на пошлины сша
В мире, США, Казахстан, Реакция на пошлины США
Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин

Казахстан и США продолжают переговоры по вопросу введения 25% пошлин

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Казахстан продолжает переговоры с США по вопросу введения 25-процентных пошлин на экспортные поставки, сообщает в пятницу пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.
Седьмого июля президент США Дональд Трамп направил письмо казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года. В свою очередь Токаев выразил уверенность в достижении компромисса в ответ на письмо американского президента.
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"Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В минторговли напомнили, что направили в администрацию Белого дома официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента США.
"Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин. Казахстан экспортирует в США такую продукцию как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений, пояснили в министерстве.
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Также там уточнили, что под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра).
По данным минторговли, за первое полугодие 2025 года в США было поставлено 2,2 тысячи тонн желтого фосфора при общем объеме производства 43 тысячи тонн. Экспорт ферросилиция в США за тот же период составил 1 482,6 тонны из общего объема производства 41 830,1 тонны. Поставки нитрата аммония (аммиачной селитры) в США не осуществлялись, экспорт на 2025 год не запланирован. Объем отгрузок пшеничной клейковины (глютена) в США за первые шесть месяцев текущего года достиг 6,5 тысяч тонн на сумму около 8,12 миллиона долларов.
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