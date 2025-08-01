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Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии - РИА Новости, 01.08.2025
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10:43 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kareliya-2032779716.html
Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии
Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии - РИА Новости, 01.08.2025
Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии
Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:43:00+03:00
2025-08-01T10:43:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
общество
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Соответствующие изменения в положение о министерстве социальной защиты Республики Карелия утверждены постановлением правительства региона от 30 июля и вступят в силу с 1 августа 2025 года. В апреле этого года в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании Карелии Парфенчиков дал поручение создать специальное управление, координирующее деятельность по оказанию помощи участникам СВО, членам их семей, а также участникам и членам семей всех локальных конфликтов. Созданное в составе министерстве социальной защиты Управление будет взаимодействовать в решении своих задач со всеми органами власти республики. Основные задачи подразделения: координация работы по выявлению потребностей семей действующих участников спецоперации на основе паспортизации, предоставлению региональных мер поддержки. Также сотрудники будут маршрутизировать обращения, поступающие через портал Госуслуг, осуществлять взаимодействие с филиалом фонда "Защитники Отечества" в отношении вернувшихся бойцов и членов семей погибших воинов. В республике действует комплексная система мер поддержки участникам СВО и их семьям: предоставление выплат, право на бесплатное получение земельных участков, питание детей в школе, освобождение от оплаты детского сада, медицинская реабилитация, юридическая помощь, налоговые льготы и другое.
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html
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республика карелия, артур парфенчиков, общество
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Общество
Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии

Управление по координации помощи бойцам СВО создали в Республике Карелия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Соответствующие изменения в положение о министерстве социальной защиты Республики Карелия утверждены постановлением правительства региона от 30 июля и вступят в силу с 1 августа 2025 года.
В апреле этого года в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании Карелии Парфенчиков дал поручение создать специальное управление, координирующее деятельность по оказанию помощи участникам СВО, членам их семей, а также участникам и членам семей всех локальных конфликтов.
Созданное в составе министерстве социальной защиты Управление будет взаимодействовать в решении своих задач со всеми органами власти республики.
Основные задачи подразделения: координация работы по выявлению потребностей семей действующих участников спецоперации на основе паспортизации, предоставлению региональных мер поддержки.
Также сотрудники будут маршрутизировать обращения, поступающие через портал Госуслуг, осуществлять взаимодействие с филиалом фонда "Защитники Отечества" в отношении вернувшихся бойцов и членов семей погибших воинов.
В республике действует комплексная система мер поддержки участникам СВО и их семьям: предоставление выплат, право на бесплатное получение земельных участков, питание детей в школе, освобождение от оплаты детского сада, медицинская реабилитация, юридическая помощь, налоговые льготы и другое.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Республика КарелияАртур ПарфенчиковОбщество
 
 
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