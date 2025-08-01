https://ria.ru/20250801/kareliya-2032779716.html

Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии

Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии - РИА Новости, 01.08.2025

Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии

Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:43:00+03:00

2025-08-01T10:43:00+03:00

2025-08-01T10:43:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

общество

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Управление по координации помощи защитникам Отечества создали в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Соответствующие изменения в положение о министерстве социальной защиты Республики Карелия утверждены постановлением правительства региона от 30 июля и вступят в силу с 1 августа 2025 года. В апреле этого года в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании Карелии Парфенчиков дал поручение создать специальное управление, координирующее деятельность по оказанию помощи участникам СВО, членам их семей, а также участникам и членам семей всех локальных конфликтов. Созданное в составе министерстве социальной защиты Управление будет взаимодействовать в решении своих задач со всеми органами власти республики. Основные задачи подразделения: координация работы по выявлению потребностей семей действующих участников спецоперации на основе паспортизации, предоставлению региональных мер поддержки. Также сотрудники будут маршрутизировать обращения, поступающие через портал Госуслуг, осуществлять взаимодействие с филиалом фонда "Защитники Отечества" в отношении вернувшихся бойцов и членов семей погибших воинов. В республике действует комплексная система мер поддержки участникам СВО и их семьям: предоставление выплат, право на бесплатное получение земельных участков, питание детей в школе, освобождение от оплаты детского сада, медицинская реабилитация, юридическая помощь, налоговые льготы и другое.

https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html

республика карелия

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республика карелия, артур парфенчиков, общество