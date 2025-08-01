https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776039.html

Главный онколог Минздрава высказался о росте показателей онкозаболеваемости

Главный онколог Минздрава высказался о росте показателей онкозаболеваемости - РИА Новости, 01.08.2025

Главный онколог Минздрава высказался о росте показателей онкозаболеваемости

Рост показателей онкологической заболеваемости не всегда означает ухудшение ситуации, он может быть следствием более эффективной работы онкослужбы, рассказал в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост показателей онкологической заболеваемости не всегда означает ухудшение ситуации, он может быть следствием более эффективной работы онкослужбы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Рост заболеваемости не всегда означает ухудшение ситуации. Напротив, он может быть следствием более эффективной работы системы учета онкологических заболеваний и в целом работы онкологической службы. Чем больше людей охвачено профилактическими осмотрами и диагностическими программами, тем больше случаев мы фиксируем, особенно на ранних стадиях", - сказал Каприн. Он уточнил, что в 2024 году в России было выявлено почти 700 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, а еще несколько лет назад эта цифра составляла порядка 500–550 тысяч. "Рост числа зарегистрированных случаев объясняется в том числе и улучшением охвата населения онкологическим наблюдением", - пояснил онколог.

https://ria.ru/20250801/onkologiya-2032744319.html

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