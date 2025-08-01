https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032857300.html

Активисты Народного фронта помогают жителям Камчатки после землетрясения

Активисты Народного фронта помогают жителям Камчатки после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025

Активисты Народного фронта помогают жителям Камчатки после землетрясения

Активисты Народного фронта контролируют вопросы организации пунктов временного размещения для пострадавших от землетрясения жителей Камчатки, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:38:00+03:00

2025-08-01T15:38:00+03:00

2025-08-01T17:12:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Активисты Народного фронта контролируют вопросы организации пунктов временного размещения для пострадавших от землетрясения жителей Камчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Народный фронт прибыл в пункт временного размещения в Петропавловске-Камчатском. Порядка 170 человек провели здесь ночь с 30 на 31 июля. Мы посмотрели, в каких условиях были размещены люди. В помещениях организованы спальные места в достаточном количестве, выдали постельное бельё", - рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Камчатском крае Наталья Малайкина. Как отметили в пресс-службе, в пунктах временного размещения всем хватает спальных мест, организованы санузлы, душевые кабины, кухня и питание. С жителями работают специалисты, в том числе психологи. "Народный фронт будет продолжать держать на контроле ситуацию в ПВР. Все сигналы от жителей будут передаваться главе региона на оперативных совещаниях", - сообщили в пресс-службе. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250801/putin-2032846146.html

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

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камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области