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На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении - РИА Новости, 01.08.2025
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12:14 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032801264.html
На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении
На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении
В минздраве Камчатского края рассказали, как сотрудники краевой детской больницы во время землетрясения 30 июля эвакуировали более 70 пациентов, некоторых... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:14:00+03:00
2025-08-01T12:14:00+03:00
камчатка
камчатский край
владимир солодов
российская академия наук
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Камчатского края рассказали, как сотрудники краевой детской больницы во время землетрясения 30 июля эвакуировали более 70 пациентов, некоторых выносили на руках, а шестерым малышам на ИВЛ остались поддерживать жизнеобеспечение. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. "В этот момент в Камчатской краевой детской больнице находились 73 маленьких пациента, среди них — 6 детей в реанимации, 14 новорождённых и 26 ребят в хирургическом отделении. Когда здание содрогалось, врачи, медсёстры и санитары без паники выносили детей на руках, эвакуировали тех, кто мог передвигаться. Тех, кого нельзя было перенести — 6 малышей на ИВЛ — не оставили: медики остались рядом, продолжая поддерживать их жизнь", - говорится а сообщении. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и 9 медсестер будут представлены к федеральным наградам. Также, по словам Солодова, перед минздравом поставлена задача с 4 августа начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы из старого в новое сейсмостойкое здание.
https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html
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камчатка, камчатский край, владимир солодов, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Российская академия наук, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении

Работники больницы на Камчатке при землетрясении эвакуировали более 70 детей

© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Камчатского края рассказали, как сотрудники краевой детской больницы во время землетрясения 30 июля эвакуировали более 70 пациентов, некоторых выносили на руках, а шестерым малышам на ИВЛ остались поддерживать жизнеобеспечение.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
"В этот момент в Камчатской краевой детской больнице находились 73 маленьких пациента, среди них — 6 детей в реанимации, 14 новорождённых и 26 ребят в хирургическом отделении. Когда здание содрогалось, врачи, медсёстры и санитары без паники выносили детей на руках, эвакуировали тех, кто мог передвигаться. Тех, кого нельзя было перенести — 6 малышей на ИВЛ — не оставили: медики остались рядом, продолжая поддерживать их жизнь", - говорится а сообщении.
Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и 9 медсестер будут представлены к федеральным наградам. Также, по словам Солодова, перед минздравом поставлена задача с 4 августа начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы из старого в новое сейсмостойкое здание.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
31 июля, 16:08
 
КамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовРоссийская академия наукПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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