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На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении

На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке рассказали об эвакуации детей из больницы при землетрясении

В минздраве Камчатского края рассказали, как сотрудники краевой детской больницы во время землетрясения 30 июля эвакуировали более 70 пациентов, некоторых... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:14:00+03:00

2025-08-01T12:14:00+03:00

2025-08-01T12:14:00+03:00

камчатка

камчатский край

владимир солодов

российская академия наук

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Камчатского края рассказали, как сотрудники краевой детской больницы во время землетрясения 30 июля эвакуировали более 70 пациентов, некоторых выносили на руках, а шестерым малышам на ИВЛ остались поддерживать жизнеобеспечение. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. "В этот момент в Камчатской краевой детской больнице находились 73 маленьких пациента, среди них — 6 детей в реанимации, 14 новорождённых и 26 ребят в хирургическом отделении. Когда здание содрогалось, врачи, медсёстры и санитары без паники выносили детей на руках, эвакуировали тех, кто мог передвигаться. Тех, кого нельзя было перенести — 6 малышей на ИВЛ — не оставили: медики остались рядом, продолжая поддерживать их жизнь", - говорится а сообщении. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и 9 медсестер будут представлены к федеральным наградам. Также, по словам Солодова, перед минздравом поставлена задача с 4 августа начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы из старого в новое сейсмостойкое здание.

https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html

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камчатка, камчатский край, владимир солодов, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области