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На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное на 16 августа в День вулкана, отменили на Камчатке из-за угрозы камнепадов и обвалов после... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:29:00+03:00

2025-08-01T11:29:00+03:00

2025-08-01T11:29:00+03:00

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное на 16 августа в День вулкана, отменили на Камчатке из-за угрозы камнепадов и обвалов после произошедшего сильного землетрясения, сообщило краевое министерство туризма. "В связи с последними сейсмическими событиями - сильнейшим землетрясением в Камчатском крае с 1952 года и продолжающимися афтершоками, которые могут привести к возникновению камнепадов, обвалов и других угроз для жизни и здоровья, принято решение об исключении массового восхождения на вулкан 16 августа из программы празднования Дня вулкана", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято на основании протокола рабочего совещания краевого минтуризма с участием министерства по ЧС, а также представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве отметили, что это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности всех участников. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В пятницу региональное ГУМЧС России сообщило, что около 120 афтершоков зафиксировано за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке, произошедшего в среду, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.

https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html

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камчатка, камчатский край, россия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия