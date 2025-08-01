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На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан - РИА Новости, 01.08.2025
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11:29 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032791843.html
На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан
На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан
Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное на 16 августа в День вулкана, отменили на Камчатке из-за угрозы камнепадов и обвалов после... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:29:00+03:00
2025-08-01T11:29:00+03:00
камчатка
камчатский край
россия
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное на 16 августа в День вулкана, отменили на Камчатке из-за угрозы камнепадов и обвалов после произошедшего сильного землетрясения, сообщило краевое министерство туризма. "В связи с последними сейсмическими событиями - сильнейшим землетрясением в Камчатском крае с 1952 года и продолжающимися афтершоками, которые могут привести к возникновению камнепадов, обвалов и других угроз для жизни и здоровья, принято решение об исключении массового восхождения на вулкан 16 августа из программы празднования Дня вулкана", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято на основании протокола рабочего совещания краевого минтуризма с участием министерства по ЧС, а также представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве отметили, что это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности всех участников. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В пятницу региональное ГУМЧС России сообщило, что около 120 афтершоков зафиксировано за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке, произошедшего в среду, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
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камчатка, камчатский край, россия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Камчатский край, Россия, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

На Камчатке отменили восхождение на Авачинский вулкан из-за угрозы обвалов

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное на 16 августа в День вулкана, отменили на Камчатке из-за угрозы камнепадов и обвалов после произошедшего сильного землетрясения, сообщило краевое министерство туризма.
"В связи с последними сейсмическими событиями - сильнейшим землетрясением в Камчатском крае с 1952 года и продолжающимися афтершоками, которые могут привести к возникновению камнепадов, обвалов и других угроз для жизни и здоровья, принято решение об исключении массового восхождения на вулкан 16 августа из программы празднования Дня вулкана", - говорится в сообщении.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Отмечается, что такое решение принято на основании протокола рабочего совещания краевого минтуризма с участием министерства по ЧС, а также представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, министерства природных ресурсов и экологии.
В ведомстве отметили, что это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности всех участников.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
В пятницу региональное ГУМЧС России сообщило, что около 120 афтершоков зафиксировано за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке, произошедшего в среду, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
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КамчаткаКамчатский крайРоссияРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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