https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032762091.html

ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания

ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания - РИА Новости, 01.08.2025

ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания

Пункт временного размещения на Халактырском шоссе в Петропавловске-Камчатском, развернутый после мощного землетрясения 30 июля, переведен в режим ночного... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:55:00+03:00

2025-08-01T07:55:00+03:00

2025-08-01T12:20:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

камчатский край

владимир солодов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения на Халактырском шоссе в Петропавловске-Камчатском, развернутый после мощного землетрясения 30 июля, переведен в режим ночного пребывания по запросу, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. "Пункт временного размещения на Халактырском шоссе, 6/6, будет работать с 1 по 10 августа в режиме ночного пребывания по запросу. Ёмкость одного лагеря покрывает всю существующую потребность", - написал Солодов. По данным регионального главка МЧС РФ, на утро пятницы в двух ПВР в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе находились 190 человек, с ними работали психологи. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032752351.html

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петропавловск-камчатский

камчатка

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)