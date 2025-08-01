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ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания - РИА Новости, 01.08.2025
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07:55 01.08.2025 (обновлено: 12:20 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032762091.html
ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания
ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания - РИА Новости, 01.08.2025
ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания
Пункт временного размещения на Халактырском шоссе в Петропавловске-Камчатском, развернутый после мощного землетрясения 30 июля, переведен в режим ночного... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:55:00+03:00
2025-08-01T12:20:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
камчатский край
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения на Халактырском шоссе в Петропавловске-Камчатском, развернутый после мощного землетрясения 30 июля, переведен в режим ночного пребывания по запросу, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. "Пункт временного размещения на Халактырском шоссе, 6/6, будет работать с 1 по 10 августа в режиме ночного пребывания по запросу. Ёмкость одного лагеря покрывает всю существующую потребность", - написал Солодов. По данным регионального главка МЧС РФ, на утро пятницы в двух ПВР в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе находились 190 человек, с ними работали психологи. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032752351.html
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
петропавловск-камчатский
камчатка
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания

ПВР в Петропавловске-Камчатском перевели в режим ночного пребывания по запросу

© Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМестные жители в парке Победы в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Местные жители в парке Победы в Петропавловске-Камчатском после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Александр Пирагис
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Местные жители в парке Победы в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения на Халактырском шоссе в Петропавловске-Камчатском, развернутый после мощного землетрясения 30 июля, переведен в режим ночного пребывания по запросу, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Пункт временного размещения на Халактырском шоссе, 6/6, будет работать с 1 по 10 августа в режиме ночного пребывания по запросу. Ёмкость одного лагеря покрывает всю существующую потребность", - написал Солодов.
Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В 200 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок
Вчера, 05:27
По данным регионального главка МЧС РФ, на утро пятницы в двух ПВР в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе находились 190 человек, с ними работали психологи.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения
31 июля, 18:45
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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