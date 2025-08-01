https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032750805.html
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности
Четыре природные территории Камчатского края (каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана)... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:52:00+03:00
2025-08-01T04:52:00+03:00
2025-08-01T04:52:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Четыре природные территории Камчатского края (каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана) остаются закрытыми для посещения туристами из-за сейсмической активности, сообщила пресс-служба краевого правительства. "На данный момент для посещения закрыты следующие территории: каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана", - говорится в сообщении. Отмечается, что доступ к ним будет ограничен до стабилизации ситуации. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032392938.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, общество
Камчатка, Камчатский край, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Общество
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмической активности
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Четыре природные территории Камчатского края (каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана) остаются закрытыми для посещения туристами из-за сейсмической активности, сообщила пресс-служба краевого правительства.
"На данный момент для посещения закрыты следующие территории: каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доступ к ним будет ограничен до стабилизации ситуации.
В среду на Камчатке
произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.