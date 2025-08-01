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На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности - РИА Новости, 01.08.2025
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04:52 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032750805.html
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности
Четыре природные территории Камчатского края (каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана)... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:52:00+03:00
2025-08-01T04:52:00+03:00
камчатка
камчатский край
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
общество
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Четыре природные территории Камчатского края (каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана) остаются закрытыми для посещения туристами из-за сейсмической активности, сообщила пресс-служба краевого правительства. "На данный момент для посещения закрыты следующие территории: каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана", - говорится в сообщении. Отмечается, что доступ к ним будет ограничен до стабилизации ситуации. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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камчатка, камчатский край, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, общество
Камчатка, Камчатский край, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Общество
На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмоактивности

На Камчатке закрыли четыре природных территории из-за сейсмической активности

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Четыре природные территории Камчатского края (каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана) остаются закрытыми для посещения туристами из-за сейсмической активности, сообщила пресс-служба краевого правительства.
"На данный момент для посещения закрыты следующие территории: каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доступ к ним будет ограничен до стабилизации ситуации.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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КамчаткаКамчатский крайЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиОбщество
 
 
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