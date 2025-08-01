https://ria.ru/20250801/japonija-2032757320.html

Япония настаивает на реализации соглашения с США

Япония настаивает на реализации соглашения с США - РИА Новости, 01.08.2025

Япония настаивает на реализации соглашения с США

Япония продолжит настаивать на реализации США достигнутого взаимного соглашения, включая снижение пошлин на автомобили и запчасти, об этом на пресс-конференции... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:48:00+03:00

2025-08-01T06:48:00+03:00

2025-08-01T06:48:00+03:00

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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Япония продолжит настаивать на реализации США достигнутого взаимного соглашения, включая снижение пошлин на автомобили и запчасти, об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Президент США Дональд Трамп на основании достигнутого с Японией соглашения подписал указ о том, чтобы взаимные пошлины с Японией составили 15 процентов… Правительство по-прежнему будет настаивать на том, чтобы американская сторона безотлагательно приняла меры для реализации данного соглашения, включая сокращение пошлин на автомобили и запчасти к автомобилям", - сказал Хаяси. По итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Также было достигнуто соглашение о снижении вполовину добавленных пошлин на японские автомобили, что с учетом уже существующих тарифов составит 15%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивали с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. Затем Трамп продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары, веденную 9 апреля на 90 дней, до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений. По результатам торговых переговоров, американские пошлины на японские, южнокорейские и европейские товары составят 15%, в то время как импорт из Вьетнама составит 20%, из Великобритании - 10%, а из Индонезии и Филиппин - 19%. Размеры пошлин на товары из Пакистана, Таиланда и Камбоджи пока неизвестны.

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

https://ria.ru/20250801/tramp-2032748246.html

https://ria.ru/20250801/ssha-2032756218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, филиппины, дональд трамп, есимаса хаяси