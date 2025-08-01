https://ria.ru/20250801/izbienie-2032771893.html

В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто

В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто - РИА Новости, 01.08.2025

В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Тувы по подозрению в жестоком избиении местного жителя за то, что на его автомобиле горели фары, сообщила пресс-служба РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:42:00+03:00

2025-08-01T09:42:00+03:00

2025-08-01T09:48:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Тувы по подозрению в жестоком избиении местного жителя за то, что на его автомобиле горели фары, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, в 03.40 мск пятницы в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что возле дома №20 на Малой Балканской улице лежит мужчина без сознания. Прибывшими на место полицейскими был обнаружен 49-летний местный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии из-за нанесенных им неизвестным многочисленных травм. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 КУ РФ), добавили в полиции. "Тридцать первого июля возле дома 20 по Малой Балканской улице опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний житель Республики Тыва, который на фоне внезапно возникшего конфликта из-за включенных фар на автомобиле потерпевшего избил его", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/ingushetija-2017571465.html

https://ria.ru/20250320/bashkiriya-2006244217.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, республика тыва