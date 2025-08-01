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В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто - РИА Новости, 01.08.2025
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09:42 01.08.2025 (обновлено: 09:48 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/izbienie-2032771893.html
В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто
В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто - РИА Новости, 01.08.2025
В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто
Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Тувы по подозрению в жестоком избиении местного жителя за то, что на его автомобиле горели фары, сообщила пресс-служба РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:42:00+03:00
2025-08-01T09:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
республика тыва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Тувы по подозрению в жестоком избиении местного жителя за то, что на его автомобиле горели фары, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, в 03.40 мск пятницы в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что возле дома №20 на Малой Балканской улице лежит мужчина без сознания. Прибывшими на место полицейскими был обнаружен 49-летний местный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии из-за нанесенных им неизвестным многочисленных травм. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 КУ РФ), добавили в полиции. "Тридцать первого июля возле дома 20 по Малой Балканской улице опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний житель Республики Тыва, который на фоне внезапно возникшего конфликта из-за включенных фар на автомобиле потерпевшего избил его", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/ingushetija-2017571465.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, республика тыва
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Республика Тыва
В Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар его авто

МВД: в Петербурге жителя Тувы обвинили в нападении на мужчину из-за фар авто

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Тувы по подозрению в жестоком избиении местного жителя за то, что на его автомобиле горели фары, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, в 03.40 мск пятницы в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что возле дома №20 на Малой Балканской улице лежит мужчина без сознания. Прибывшими на место полицейскими был обнаружен 49-летний местный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии из-за нанесенных им неизвестным многочисленных травм.
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Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 КУ РФ), добавили в полиции.
"Тридцать первого июля возле дома 20 по Малой Балканской улице опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний житель Республики Тыва, который на фоне внезапно возникшего конфликта из-за включенных фар на автомобиле потерпевшего избил его", – говорится в сообщении.
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