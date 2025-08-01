https://ria.ru/20250801/indiya-2032857687.html
МИД Индии оценил партнерство с Россией
МИД Индии оценил партнерство с Россией - РИА Новости, 01.08.2025
МИД Индии оценил партнерство с Россией
Партнерство Индии и России устойчивое и проверенное временем, при этом отношения Нью-Дели с любым государством не зависят от его связей с третьими странами,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:38:00+03:00
2025-08-01T15:38:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг — РИА Новости. Партнерство Индии и России устойчивое и проверенное временем, при этом отношения Нью-Дели с любым государством не зависят от его связей с третьими странами, заявил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал. "Связи с любой страной или все связи с различными странами, которые у нас есть, — они имеют свою ценность, и их не следует рассматривать через призму третьей страны. Что касается отношений между Индией и Россией, то у нас устойчивое и проверенное временем партнерство", — сказал дипломат.Так он ответил на вопрос о возможном изменении характера отношений Нью-Дели и Москвы. Эти слова последовали после того, как в среду президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.Позже на своей платформе в социальных сетях Truth Social Трамп раскритиковал Индию и Россию, назвав их "мертвыми экономиками".
https://ria.ru/20250801/indija-2032744679.html
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в мире, индия, россия, нью-дели, дональд трамп
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Дональд Трамп
МИД Индии оценил партнерство с Россией
Джайсвал: партнерство Индии с Россией проверено временем