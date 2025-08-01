https://ria.ru/20250801/indija-2032885617.html

МИД Индии уверен в дальнейшем развитии отношений с США

МИД Индии уверен в дальнейшем развитии отношений с США - РИА Новости, 01.08.2025

МИД Индии уверен в дальнейшем развитии отношений с США

Индия и США поддерживают всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, Нью-Дели уверен в дальнейшем развитии отношений с Вашингтоном, заявил официальный... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:21:00+03:00

2025-08-01T17:21:00+03:00

2025-08-01T17:21:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Индия и США поддерживают всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, Нью-Дели уверен в дальнейшем развитии отношений с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Индия и США поддерживают всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, основанное на общих интересах, демократических ценностях и прочных связях между людьми. Это партнерство претерпело ряд изменений и вызовов, но мы по-прежнему сосредоточены на основных принципах повестки дня, взятых на себя обеими странами, и уверены в дальнейшем развитии отношений", - сказал индийский дипломат на брифинге в пятницу. Джайсвал добавил, что связи Индии и США укрепились за последние несколько лет и десятилетий, и у этого партнерства есть потенциал для дальнейшего развития. Комментарии МИД Индии последовали после того, как в среду президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны. Позже, на своей платформе в социальных сетях Truth Social, Трамп раскритиковал Индию и Россию.

https://ria.ru/20250730/indija-2032455676.html

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в мире, индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп